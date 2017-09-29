Galatasaray, sezon başında 12.5 milyon euro bedelle Leipzig'e sattığı Bruma için süpriz bir teklif aldı.

Alman ekibinin sportif direktörü Ralf Rangnick, Beşiktaş ile oynadıkları Şampiyonlar Ligi karşılaşması için geldikleri İstanbul'da Cenk Ergün'le bir araya geldi. Sarı-kırmızılıların futbol direktörü ile Bruma konusunda konuşan Rangnick'in, Portekizli yıldızı kiralayabileceklerini söylediği öğrenildi.

5 MAÇTA OYNADI

Fotomaç'ın haberine göre; Leipzig formasıyla Bundesliga'da 5 müsabakada yalnızca 202 dakika süre alan 23 yaşındaki oyuncuyla ilgili yönetim ve teknik direktör İgor Tudor'la görüşmesi gerektiğini belirten Ergün'ün ise konuya sıcak baktığı kaydedildi.

Sarı-kırmızılıların eski oyuncusunu 1.5 seneliğine kiralamaya yönelik bir çalışma yapabileceği ifade edilirken, son kararı teknik direktör İgor Tudor verecek. Bu arada Bruma'nın Galatasaray'a dönmek istediği ve Leipzig'de mutlu olmadığı iddia edildi.

Kaynak: haberinburada