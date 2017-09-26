Motorinin litre satış fiyatına zam yapıldı. Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası'nın (PÜİS) duyurusuna göre bu geceyarısından itibaren geçerli olacak şekilde motorinin litre satış fiyatına 13 kuruş zam yapıldı.

İSTANBUL FİYATI 4,61'DEN 4,74'E YÜKSELDİ

Zammın ardından motorinin litre fiyatı İstanbul'da ortalama 4,61 liradan 4,74 liraya, Ankara'da 4,66 liradan 4,79 liraya, İzmir'de 4,68 liradan 4,81 liraya yükselecek. Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük çaplı değişiklik gösterebiliyor.

Kaynak: haberinburada