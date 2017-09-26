Oto Tamircisi Genç Kız, Yerli Otomobil Üretimine Talip Oldu
Moussa Sow'dan Fenerbahçe Mesajı
Toki, Aksaray, Bolu Ve Diyarbakır'a Yeni Sanayi Siteleri Kuruyor
Serdar Aziz'den Igor Tudor'a Olay Gönderme!
Barcelona'nın Yeni Transferinden İlginç Hareket!
Liverpool Nefes Kesen Maçta Manchester City'i 4-3 Mağlup Etti
Cesur Fotoğraflar! İnsanlar İlk Kez Vücutlarındaki Sırları Gösterdi
Vefalı Eşten Yürek Yakan Sözler: Yatalak Kalsaydı, Yine Benim Olsaydı
Inter'in Yıldızından Galatasaray Cevabı!
Fenerbahçeli Giuliano Yeniden Rusya Yolcusu Olacak
Adnan Oktar'ın Kediciği, İç Çamaşırıyla Dans Etti
Erdoğan'dan Milli Sporcuya Sürpriz Ziyaret!
Türk Modacı Odunla Döverek Yeni Kumaş Üretti, Dünya Devleri Peşine Düştü
Arsenal'den Sürpriz Alexis Sanchez Kararı! Transfer Mi Olacak
Milli Kadın Basketbolcu Işıl Alben, Arda Turan'a İthafen Paylaşım Yaptı
Galatasaray, Hagi'nin Takımı Vitorul'u 2-0 Mağlup Etti
Kanal İstanbul'da Proje Detayları Yarın Açıklanacak
Fatih Tekke'ye Geri Dön Çağrısı!
Rus Ekibi Ska Khabarosvk, Antalya Kampı İçin 10 Bin 777 Km Yol Geldi!
Çin'den Beşiktaş'ın Golcüsüne Dev Teklif!

SÜRÜCÜLER DİKKAT! MOTORİNE ZAM YAPILDI


Sürücüler dikkat! Motorine zam yapıldı
Tarih : 26 Eylül 2017, 19:00
Puan Ver : Sürücüler Dikkat! Motorine Zam Yapıldı(10/10)6

Motorinin litre satış fiyatına zam yapıldı. Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası'nın (PÜİS) duyurusuna göre bu geceyarısından itibaren geçerli olacak şekilde motorinin litre satış fiyatına 13 kuruş zam yapıldı.

İSTANBUL FİYATI 4,61'DEN 4,74'E YÜKSELDİ

Zammın ardından motorinin litre fiyatı İstanbul'da ortalama 4,61 liradan 4,74 liraya, Ankara'da 4,66 liradan 4,79 liraya, İzmir'de 4,68 liradan 4,81 liraya yükselecek. Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük çaplı değişiklik gösterebiliyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Sürücüler  Dikkat  Motorine  Zam  Yapıldı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER