Başbakan Binali Yıldırım , İstanbul Çamlıca Gişeler'de trafik denetimi yapan ekipleri ziyaret ettikten sonra sürücülerle de sohbet etti. Yollardaki sürücülere uyarıda bulunan Yıldırım, "Lütfen dikkatli şekilde evinize dönün. Yolların kralı olmaz kuralı olur. Sağ salim yakınlarınıza kavuşun." dedi.

"BU İŞ BAŞBAKANLIKTAN DAHA KOLAY"

Trafik denetimlerine de bir süre katılan Yıldırım, sürücüleri durdurup onlarla bayramlaştı. Sürücülere çikolata ikrame den ve çocuklara harçlık veren Yıldırım, "Bu iş başbakanlıktan daha kolaymış" esprisi yaptı.TELSİZDEN POLİSLERİN BAYRAMINI KUTLADI

Polislerle bayramlaşan Başbakan Yıldırım, ardından telsizle konuşarak tüm emniyet teşkilatına hitap etti. Başbakan Yıldırım, telsizden tüm polislerin Kurban Bayramı'nı kutladı.

Başbakan Yıldırım telsiz konuşmasında şunları söyledi:

"Arkadaşlar Kurban Bayramı'nızı tebrik ediyorum. Sağlıklı, sıhhat içerisinde, huzur içerisinde bayram geçirmenizi diliyorum. Şu anda Çamlıca gişelerinde uygulama noktasında arkadaşlarla beraberiz. Bu bayram gününde ailenizden, yakınlarınızdan uzakta fedakarca, ülkemizin milletimizin huzuru için çalışıyorsunuz. Bende başbakanınız olarak bugün, sizlerle bu tebrik mesajıyla, bütün teşkilata selamlarımı iletiyor, hepinizi gönülden tebrik ediyorum. Görevinizde üstün başarılar diliyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Kolay gelsin."

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Kaynak: haberinburada