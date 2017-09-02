Olay Görüntüler! Fabri, Sarhoş Halde Sigara Alırken Görüntülendi
Meltem'in Sevgilisi Olduğunu Öğrenen Haluk, Afallayıp Kaldı
Canlı Yayında Gözleri Dolu Dolu Hamileyim Dedi
Fenerbahçe İlk Transferini Gerçekleştirdi!
Rusya, Türk Akımı'na 3,2 Milyar Dolar Yatırım Yapacak
30 Yıllık Balıkçı, Ağına Takılan 523 Kiloluk Orkinosu Görünce Şok Oldu
Mourinho'dan Ibrahimovic Açıklaması: Artık Sonuna Geldi
200 Yıllık İngiliz Devi Resmen Battı
Ntv'nin Güzel Spikeri, Bozdağ Haberini Sunarken Zor Anlar Yaşadı
Orlando City, Larin Transferi İçin Beşiktaş'a Karşı Neymar'ın Avukatını Tuttu
Zombie Şarkısıyla Tanınmıştı! Ünlü Yıldızdan Hayranlarını Yıkan Haber
Suudi Prenslerin Tutulduğu Otel, Yeniden Hizmete Açılıyor
Bilette Yeni Dönem Başlıyor! Havacılık İçin Sanal Para Geliştirildi
Ak Parti'nin İstanbul'daki Kalesi Sultanbeyli'de 400 Yataklı Hastane Hizmete Başladı
Arda Turan İlk Antrenmanına Çıktı
80 Yaralı! Öğrenciler Borsaya Gezi Düzenledi, Yürüdükleri Kat Bir Anda Çöktü
Rıza Çalımbay: Novak Ve Remy Gündemimizde Yer Alıyor
Arda Turan'ın Forma Numarası Belli Oldu
Kaza Takip Tutanağı Artık Akıllı Telefonlardan Da Doldurulacak
İflas Eden Hava Yolu Şirketi, Borçlarını Kalpli Çikolatayla Ödeyecek

SÜRÜCÜLERİ DURDURUP UYARIDA BULUNAN BAŞBAKAN'DAN GÜLDÜREN ESPRİ: BU İŞ DAHA KOLAYMIŞ


Sürücüleri Durdurup Uyarıda Bulunan Başbakan'dan Güldüren Espri: Bu İş Daha Kolaymış
Tarih : 02 Eylül 2017, 16:50
Puan Ver : Sürücüleri Durdurup Uyarıda Bulunan Başbakan'dan Güldüren Espri: Bu İş Daha Kolaymış(5/10)1

Başbakan Binali Yıldırım , İstanbul Çamlıca Gişeler'de trafik denetimi yapan ekipleri ziyaret ettikten sonra sürücülerle de sohbet etti. Yollardaki sürücülere uyarıda bulunan Yıldırım, "Lütfen dikkatli şekilde evinize dönün. Yolların kralı olmaz kuralı olur. Sağ salim yakınlarınıza kavuşun." dedi.

"BU İŞ BAŞBAKANLIKTAN DAHA KOLAY"

Trafik denetimlerine de bir süre katılan Yıldırım, sürücüleri durdurup onlarla bayramlaştı. Sürücülere çikolata ikrame den ve çocuklara harçlık veren Yıldırım, "Bu iş başbakanlıktan daha kolaymış" esprisi yaptı.TELSİZDEN POLİSLERİN BAYRAMINI KUTLADI

Polislerle bayramlaşan Başbakan Yıldırım, ardından telsizle konuşarak tüm emniyet teşkilatına hitap etti. Başbakan Yıldırım, telsizden tüm polislerin Kurban Bayramı'nı kutladı.

Başbakan Yıldırım telsiz konuşmasında şunları söyledi:

"Arkadaşlar Kurban Bayramı'nızı tebrik ediyorum. Sağlıklı, sıhhat içerisinde, huzur içerisinde bayram geçirmenizi diliyorum. Şu anda Çamlıca gişelerinde uygulama noktasında arkadaşlarla beraberiz. Bu bayram gününde ailenizden, yakınlarınızdan uzakta fedakarca, ülkemizin milletimizin huzuru için çalışıyorsunuz. Bende başbakanınız olarak bugün, sizlerle bu tebrik mesajıyla, bütün teşkilata selamlarımı iletiyor, hepinizi gönülden tebrik ediyorum. Görevinizde üstün başarılar diliyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Kolay gelsin."

Haberin diğer fotoğrafları:

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Sürücüleri  Durdurup  Uyarıda  Bulunan  Başbakan  Dan  Güldüren  Espri  Bu  İş  Daha  
Kolaymış    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER