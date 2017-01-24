

Singapur'da ilk deneyimi için yollara çıkan Sürücüsüz Arma Otobüs bu kez karşımıza Las Vegas caddelerinde ilk gösterisini yaptı



İlk olarak Singapur'da karşımıza çıkan sürücüsüz Arma Otobüs, Amerikan topraklarına adım atmayı başardı. Fransız otonom araç üreticisi Navya‘yla Las Vegas şehrinin iş birliği sayesinde sürücüsüz otobüslerin testlerine iki üç gün önce başlandı. Daha önceleri Singapur'da bir üniversitede shuttle görevi gören Arma, Las Vegas'ın Fremont doğu eğlence bölgesinde test sürüşlerine başladı. İnsanların severek tercih ettiği Arma bu hamlesiyle de ne kadar ciddi olduğunu da yeniden göstermiş oldu.



Ocak aynın 20'sine yani bugüne kadar süregelen bu testler, Amerika topraklarında kullanılan ilk sürücüsüz toplu taşıma denemeleri olarak da tarihe geçtiğini hatırlatalım. Ücretsiz gerçekleşen ve 10:00 ile 18:00 arasında yapılan testler tam puan aldı desek yanlış olmaz. 12 ila 15 kişilik taşıma kapasitesine sahip olan Arma modeli, bu testlerde maksimum 20 km hızlarına çıkabiliyor. Yani yolcular için sürücüsüz keyifli ve oldukça güvenli bir yolculuk deneyimi oldu.



Fakat Arma modelinin aslında daha hızlı bir araç olduğunu da aşikar. Daha önce yapılan testlerde 44 km hızlarına kadar güvenli bir şekilde çıkabilen Arma, tamamen elektrikli olarak üretildi. Las Vegas şehri yöneticilerinden Jorge Cervantes, yaptığı açıklamalarda sürücüsüz otobüslerin Las Vegas kentinde sürekli olarak kullanılacağını belirtti. Kısaca Fransız şirket büyümeyi beklediğinden daha kısa sürede gerçekleştirecek gibi. Bu durumun tüm Amerika'da ve gelişmiş şirketlerde yakın zamanda denenmesi de olası görünüyor. Geriye sadece olumsuz olarak işsiz kalacak olan otobüs şoförlerinin olacağını belirtelim.



Yaz sonu veya sonbahar başlarında sürekli olarak başlayacak olan otonom otobüs seferleri Las Vegas gibi 24 saat yaşayan şehirler için oldukça önemli bir adım olacakmış gibi görünüyor. Eğer Arma tüm dünyanın kumar ve gece hayatı merkezlerinden biri olan Las Vegas'ta başarılı olabilirse Amerika'nın her köşesine yayılabilir. Eğer Arma Amerika'nın her köşesine yayılabiliyorsa tüm dünyaya da yayılması olası. Özellikle otonom teknolojisinin hızla zirveye tırmandığı ve gelecekte kesin bakıldığını düşünürsek bu olay kaçınılmaz gibi görünüyor.



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