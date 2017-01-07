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survivor 2017'ye katılan son iki kişi belli oldu

SURVİVOR 2017'YE KATILAN SON İKİ KİŞİ BELLİ OLDU

Acun Ilıcalı, Survivor 2017 hakkındaki bilgileri sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Daha önce Survivor 2017 ünlüler kadrosunda İlhan Mansız, Furkan Kızılay, Serhat Akın, Seda Demir, DJ Berna Öztürk ve Tarık Mengüç'ün yer alacağını belirten Ilıcalı son isimleri de 2016'nın son gününde açıklamıştı.

Tarih : 07 Ocak 2017, 11:32
Puan Ver : Survivor 2017'ye Katılan Son İki Kişi Belli Oldu(6/10)4


SURVİVOR 2017 ÜNLÜLER TAKIMI  

 

Acun Ilıcalı, Survivor 2017 hakkındaki bilgileri sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Daha önce Survivor 2017 ünlüler kadrosunda İlhan Mansız, Furkan Kızılay, Serhat Akın, Seda Demir, DJ Berna Öztürk ve Tarık Mengüç'ün yer alacağını belirten Ilıcalı son isimleri de 2016'nın son gününde açıklamıştı.

 

Buna göre; Survivor 2017'de Çılgın Sedat lakaplı Sedat Kapurtu, Milli atletler Sema Apak, Pınar Saka, milli boksör Adem Kılıçcı, dünya serbest dalış rekortmeni Şahika Ercümen ve dünya kick boks şampiyonu Sabriye Şengül ünlüler kadrosunda yarışacak.

 

SURVİVOR 2017 GÖNÜLLÜLER TAKIMI  

 

Survivor 2017 yarışmasının gönüllüler kadrosunda Gökhan Gözüken, Fulya Şahin, Ogetay Girişken, Denisa, Elif Sadoğlu, Eser West, Burçak Tuncer, Tuğçe Melis Demir, Volkan Çetinkaya yarışacak.



SURVİVOR'A KATILACAK SON 2 İSİM BELLİ OLDU

 

Göz6 evinden ise 1 kadın ve 1 erkek şampiyon olarak Survivor 2017'ye katılmaya hak kazandı. Göz6'da 4 aydır süren müthiş mücadelenin ardından kızlar takımından şampiyon olan Berna Keklikler ve erkekler takımından Erdi Ünver oldu.



 



kaynak:gazetevatan








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