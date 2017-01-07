Acun Ilıcalı, Survivor 2017 hakkındaki bilgileri sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Daha önce Survivor 2017 ünlüler kadrosunda İlhan Mansız, Furkan Kızılay, Serhat Akın, Seda Demir, DJ Berna Öztürk ve Tarık Mengüç'ün yer alacağını belirten Ilıcalı son isimleri de 2016'nın son gününde açıklamıştı.



SURVİVOR 2017 ÜNLÜLER TAKIMI







Acun Ilıcalı, Survivor 2017 hakkındaki bilgileri sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Daha önce Survivor 2017 ünlüler kadrosunda İlhan Mansız, Furkan Kızılay, Serhat Akın, Seda Demir, DJ Berna Öztürk ve Tarık Mengüç'ün yer alacağını belirten Ilıcalı son isimleri de 2016'nın son gününde açıklamıştı.







Buna göre; Survivor 2017'de Çılgın Sedat lakaplı Sedat Kapurtu, Milli atletler Sema Apak, Pınar Saka, milli boksör Adem Kılıçcı, dünya serbest dalış rekortmeni Şahika Ercümen ve dünya kick boks şampiyonu Sabriye Şengül ünlüler kadrosunda yarışacak.







SURVİVOR 2017 GÖNÜLLÜLER TAKIMI







Survivor 2017 yarışmasının gönüllüler kadrosunda Gökhan Gözüken, Fulya Şahin, Ogetay Girişken, Denisa, Elif Sadoğlu, Eser West, Burçak Tuncer, Tuğçe Melis Demir, Volkan Çetinkaya yarışacak.



SURVİVOR'A KATILACAK SON 2 İSİM BELLİ OLDU







Göz6 evinden ise 1 kadın ve 1 erkek şampiyon olarak Survivor 2017'ye katılmaya hak kazandı. Göz6'da 4 aydır süren müthiş mücadelenin ardından kızlar takımından şampiyon olan Berna Keklikler ve erkekler takımından Erdi Ünver oldu.







kaynak:gazetevatan