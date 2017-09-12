Defalarca Survivor'a katılmak için müracaatta bulunmasına rağmen olumlu yanıt alamayan genç, sesini duyurmak için bin 500 kilometre yürümeyi göze alarak Iğdır'dan İstanbul'a geliyor.

Bir televizyon kanalında yayımlanan Survivor yarışmasına katılmak için müracaat eden Iğdırlı genç, dikkat çekmek için yürüyerek İstanbul'a gidiyor.

BİR HAFTA ÖNCE IĞDIR'DAN YOLA ÇIKTI

Iğdır Suveren Köyü'nden Cumali Akgül, Survivor yarışması için müracaatta bulundu. Müracaat ettikten sonra dikkat çekmek için bir hafta önce Iğdır'dan yola çıkan Cumali Akgül, Kars'a, ulaştı. Kars'tan Erzurum'a hareket eden Akgül, yürüyüşünü yarışmanın yayınlandığı televizyon kanalının önünde sonlandıracak.

ACUN ILICALI'YA ULAŞAMAYINCA, ÇAREYİ YÜRÜMEKTE BULDU

32 yaşında olan Cumali Akgül, Survivor yarışmasının kendi yaşam tarzını yansıttığını bundan dolayı yarışmaya müracaat ettiğini belirtti. Survivor katılmak için her yolu deneyen ve Acun Ilıcalı'ya bir türlü ulaşamayan Cumali Akgül'ün, son çare olarak sesini duyurmak ve yarışmaya katılmak amacıyla Iğdır'dan İstanbul'a, yaklaşık bin 500 kilometre yol yürüyecek. Akgül, yürüyüşünü İstanbul'da bitirecek.

Kaynak: haberinburada