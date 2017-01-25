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survivor'da dün akşam kim elendi?

SURVİVOR'DA DÜN AKŞAM KİM ELENDİ?

Survivor 2017 yarışması oldukça hızlı başladı.

Tarih : 25 Ocak 2017, 09:32
Puan Ver : Survivor'da Dün Akşam Kim Elendi?(5/10)5


Survivor 2017 yarışması oldukça hızlı başladı. Yarışmanın ilk haftasında eleme heyecanı yaşandı. Gönüllüler takımı arka arkaya 2 dokunulmazlık oyununu kaybedince potaya 4 aday çıkarmak zorunda kaldılar. Erdi, Berna ve Fulya potaya çıkarken, ikinci bireysel dokunulmazlık ödülünü kazanan Ogeday, Eser West'in adını yazmıştı.. İşte bu dörtlü dün gece elenme tehlikesi altındaydı.. Peki Survivor'da dün akşam kim elendi? İşte cevabı



SURVİVOR'DA KİM ELENDİ



Survivor 2017'de adaya veda eden ilk isim belli oldu. Yaşanan heyecanlı eleme sonucunda halkın oylamalarıyla gönüllüler takımına veda eden isim Fulya Şahin oldu. Bu oylama sonucunda Erdi, Berna ve Eser gönüllüler adasına geri döndüler.



 



kaynak:hürriyet








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