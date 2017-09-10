Süt ürünlerini sevmeyen kişiler kalsiyum ihtiyaçlarını haplardan karşılamaya çalışıyor. Oysa bunun yerine kalsiyum ihtiyacınızı, farklı besinlerden kolayca karşılayabilirsiniz.

Süt ve süt ürünlerini sevmeyenler için pek çok alternatif yol mevcut. Kalsiyum hapları almaktansa, kalsiyum içeren besinleri daha fazla tüketmek hem daha faydalı hem de vücudun ihtiyacı için yeterli.

Kalsiyum eksiğinizi bu besinlerle kolayca tamamlayabilirsiniz;

CHIA TOHUMU

Chia Tohumu, son zamanlarda adını duyduğumuz faydalı bir besin. Salatalarda ve içeceklerde kullanabileceğiniz bu tohumun 2 kaşığı 177 miligram kalsiyum içeriyor.

LAHANA, ISPANAK VE DİĞER YEŞİL YAPRAKLI SEBZELER

Bütün yeşil sebzeler bol mktarda kalsiyum içerir. Günlük öğününüzde slata gibi çiğ yiyebilir ya da suyunu sıkıp içebilirsiniz.

BROKOLİ

Brokoli turpgil familyasından bir sebzedir. Bir kasesi 50 miligram kalsiyum içerir. Ayrıca potasyum ve C vitamini zenginidir.

BADEM

100 gram çiğ bademde tam 264 miligram kalsiyum vadır. Ayrıca 1 kaşık badem ezmesi de 50 miligram kalsiyum içerir.

SUSAM VE TAHİN

Susam çekirdeği ve tahin de bol kalsiyum içeren besinlerden. 1 Kaşık Susam 90 miligram kalsiyum içerirken, tahin 60 mligram kalsiyum içermektedir.

FASULYE

Fasulyenin her çeşidi bol miktarda kalsiyum içerir. Ancak en yüksek kalsiyum beyaz fasülyede mevcuttur. Afiyet olsun.

Kaynak: haberinburada