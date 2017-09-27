Suudi Arabistan'da devrim niteliğinde bir gelişme yaşandı.

KADINLAR ARTIK ARAÇ KULLANABİLECEK

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'nın haberine göre Kral Selman bin Abdulaziz imzalı kararnameyle kadınların araç sürmesi önündeki yasal engelin kaldırıldığı belirtildi. Kararnamede, kadınların araç kullanmalarının birçok fayda barındıracağı belirtilerek bu konuda yaşanan sorunların giderilmesine karar verildiği ifade edildi.

ALİMLER KURULUNDAN ONAY ÇIKTI

Üst Düzey Alimler Kurulu üyelerinin çoğunun onayının alındığı ve bu değişiklik yapıldıktan sonra dini konularda herhangi bir sorun yaşanmaması için gerekli önlemlerin alınacağı kaydedilen kararnamede, İçişleri, Maliye, Çalışma ve Sosyal Kalkınma bakanlıklarından 30 gün içinde çalışmalarını Bakanlar Kurulu'na sunmaları talep edildi.

BÜYÜK GÜN 23 HAZİRAN 2018

İlgili bakanlıkların yapacağı çalışmalar ve gerekli yasal değişikliklerin tamamlanmasının ardından 23 Haziran 2018'den itibaren kadınların da ehliyet alarak araç kullanabileceği açıklandı.

FETVADAN DOLAYIN KADINLAR ARAÇ KULLANAMIYORDU

Dünyada kadınların araç sürmesinin yasak olduğu tek ülke olan Suudi Arabistan'da, Üst Düzey Alimler Kurulu tarafından "Kadınların araç sürmesi haramdır" şeklinde verilen fetvadan dolayı yasal değişiklik yapılamıyordu.

KONU, DİN ADAMLARINI BÖLDÜ

Kurul Başkanı Abdulaziz bin Baz ve diğer bir çok din adamı kadınların araç kullanması için "haram" fetvası verirken, Şeyh Abdulaziz el-Şeyh gibi bazı din adamları ise verilen bu fetvayı eleştiriliyor ve kadınların da araç sürebileceğini ifade ediyor.Ülkede kadınların araç sürmesine izin veren yasa çıkarılması talebiyle ilki 1990'da olmak üzere 2011, 2013, 2014 ve 2015 yıllarında pek çok kampanya düzenlenmişti.

Kaynak: haberinburada