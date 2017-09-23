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Suudi Din Adamı: Kadınlar Aptal Oldukları İçin Araba Kullanamaz

SUUDİ DİN ADAMI: KADINLAR APTAL OLDUKLARI İÇİN ARABA KULLANAMAZ

Suudi Arabistan'lı din adamının, "kadınlar araba kullanamaz çünkü bir beynin çeyreğine sahipler" cümlesi sosyal medyada olay yarattı.

Tarih : 23 Eylül 2017, 14:00
Puan Ver : Suudi Din Adamı: Kadınlar Aptal Oldukları İçin Araba Kullanamaz(10/10)6

Suudi Arabistanlı din adamı, "kadınlar araba kullanamaz çünkü bir beynin çeyreğine sahipler" dedi.

"KADINLAR APTAL OLDUKLARI İÇİN ARABA KULLANAMAZ" DEDİ

Suudi Arabistan'da bir din adamının vaaz vermesi , kadınların aptal oldukları için araba kullanamayacaklarını söylemesinin ardından yasaklandı.

"ERKEKLERDEN DAHA AZ BEYİN GÜÇLERİ VAR"

Hajari tepki toplayan konuşmasına, kadınların erkeklerden daha az beyin gücüyle yaratıldığını söyleyerek başlıyor. Ancak orada da kalmıyor. Şeyh Hajari, kadınların yarım beyinle doğduklarını, alışveriş yapmaya başladıktan sonra da bu kapasitelerinin çeyreğe düştüğünü söylüyor.

VAAZLARI YASAKLANDI

Videonun yayılması sonrası, Saad al Hajari'nin dini otorite olduğu bölgenin valisine, söz konusu din adamının "vaazlarının yasaklanması çağrısı" yapıldı.

SUUDİ ARABİSTAN'DA KADINLAR ARABA KULLANAMIYOR

Suudi Arabistan, dünyada kadınların araba kullanmasının serbest olmadığı tek ülke.Ülkede hak savunucusu kadınlar araba kullanırken yakalanırsa tutuklanabiliyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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