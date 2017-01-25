SUYUNUZA HER GÜN KARBONAT ATARSANIZ...
Düzenli karbonat kullanımı, asit düzeyini azaltıp kanın doğal pH seviyesini dengelemek yoluyla vücudun genel işleyişini destekliyor
Karbonat, dünya çapında milyonlarca evde kullanılan oldukça yaygın bir üründür. Bu ününün sebebi yalnızca yemeklerde kullanılmasından gelmez, karbonat aynı zamanda belli başlı temizlik işlerini kolaylaştırıp sağlığa da katkı sağlar.
Bugünlerde birçok insan marketlerde bulunan bilindik ürünleri tercih etse de bazı insanlar hayatlarının belirli kısımlarında bu beyaz tozdan faydalanır.
Karbonat, makul ölçülerde, az miktarda tüketilmelidir. Düzenli kullanımında, asit düzeyini azaltıp kanın doğal pH seviyesini dengelemek yoluyla vücudun genel işleyişini desteklediği görülmüştür.
Karbonatı suda çözmek, dünya genelindeki en eski ve en çok kullanılan tedavilerden biridir. Vücudu çeşitli hastalıklara karşı korumanın en etkili yollarından da biridir.
DOĞAL BİR ASİT GİDERİCİ
Karbonatın doğal asit giderici özelliği, evde oldukça yaygın olarak kullanılmasının sebeplerinden biridir.
Karbonat tüketimi, o rahatsız edici mide ekşimesini önlemek için mide asitlerini etkisiz hale getirebilir.
Bir bardak suyla seyreltildiğinde, karbonat iltihaplanmayı ve gazı önler. Bu da hazımsızlıktan daha hızlı kurtulmanızı sağlar.
Çoğu beslenme düzeni vücutta asit üretir ki bu da vücudu farklı hastalıklara yakalanmaya karşı daha hassas hale getirir. Asitliği etkisiz hale getirmek ve alkalin bir etki yaratmak amacıyla, karbonat doğal bir ilaç olagelmiştir ve vücudun pH dengesini sağlayıp, sağlığı da düzeltir.
Asitliği etkisiz hale getirmek ve alkalin bir etki yaratmak amacıyla, karbonat doğal bir ilaç olagelmiştir ve vücudun pH dengesini sağlayıp, sağlığı da düzeltir. Vücuttaki asit, büyük ölçüde kemik erimesi (osteoporoz), eklem iltihabı (artrit) ve hatta kanser riskiyle bile ilişkilendirilebilir.
kaynak:habertürk
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