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TABELAYA ÇARPAN ARAÇ, ALEV ALDI! SÜRÜCÜ KÜL OLAN ARAÇTAN SAĞ ÇIKTI


Tabelaya Çarpan Araç, Alev Aldı! Sürücü Kül Olan Araçtan Sağ Çıktı
Tarih : 24 Eylül 2017, 10:30
Puan Ver : Tabelaya Çarpan Araç, Alev Aldı! Sürücü Kül Olan Araçtan Sağ Çıktı(8/10)4

Tekirdağ-Muratlı yolunda bir otomobil, yol kenarındaki tabelaya çarpması sonucu alev alev yandı. Sürücü, kül olan araçtan sağ çıktı.

TABELAYA ÇARPIP ALEV ALDI

Edinilen bilgiye göre olay, Tekirdağ Merkez Süleymanpaşa ilçesi Muratlı yolu Diş Hastanesi sapağında meydana geldi. O.P.'nin yönetimindeki 59 ED 955 plakalı araç ana yolda seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yoldan çıkan araç yol kenarında bulunan tabelalara çarptı. Çarpmanın sonucunda araç alev alıp yanmaya başladı.

YANAN ARACIN İÇİNDEN ÇIKARDILAR

Olayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine, olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev alev yanan aracı söndürürken, aracın içinde bulunan sürücü güçlükle çıkarılarak 112 acil sağlık ekipleri tarafından Tekirdağ Devlet Hastanesine götürüldü.

Hastaneye kaldırılan sürücü O.P.'nin sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi. Otomobilse kullanılamaz hale geldi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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