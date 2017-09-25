TACİZ ETTİ, ZORUNDA KALDIM DİYE KENDİSİNİ SAVUNDU
Konya'da 15 yaşındaki kızı taciz eden 42 yaşındaki tacizci, kendisini "Minibüs ani hareket edince mecburen dokunmak zorunda kaldım" diyerek savundu.
Konya'da minibüste 15 yaşındaki Y.D. adlı kızı taciz ettiği iddiasıyla tutuklanan, evli 42 yaşındaki İ.K.'nin ifadesinde, ineceği sırada aracın ani hareketi sonucu önünde oturan kızın omuzlarına dokunmak zorunda kaldığını söylediği öğrenildi.
LİNÇ EDİLMEK İSTENDİ
Olay, geçen cumartesi günü saat 20.00'de merkez Meram İlçesi'nde meydana geldi. Minibüsle evine giden Y.D., iddiaya göre aynı araçta yolcu İ.K.'nin tacizine uğradı. Y.D.'nin bağırarak yardım istemesi üzerine İ.K. minibüsteki diğer yolcular tarafından linç edilmek istendi. İhbar üzerine kısa sürede gelen polis, İ.K.'yi öfkeli grubun elinden güçlükle kurtardı.
"DOKUNMAK ZORUNDA KALDIM"
Çıkarıldığı mahkemece 'cinsel istismar' suçundan tutuklanan ve suçlamaları kabul etmeyen İ.K.'nin ifadesinde, minibüsten ineceği sırada, aracın ani hareketi sonucu önünde oturan kızın omuzlarına dokunmak zorunda kaldığını ileri sürdüğü öğrenildi.
"KORNAYA BASARAK BENİ ÇAĞIRDI"
İ.K. ifadesinde şunları söyledi:
İneceğim zaman dolmuşun hareketinden dolayı gayri ihtiyarı olarak düşmemek için ön koltuğun başlık kısmından elimle tuttum bu sırada orada oturmakta olan bir kız çocuğunun omzuna değmek zorunda kaldım. Şoföre inmek istediğimi söyledim ve kavşakta indim. Dolmuştan hemen indikten sonra dolmuş şoförü kornaya basarak beni çağırdı.
"SUÇLAMALARI KESİNLİKLE KABUL ETMİYORUM"
Ben de tekrar dolmuşa bindim ve benim az önce istemeden elimi değdiğim kız çocuğu bir anda ağlayarak bağırmaya ve kendisini benim taciz ettiğimi söylemeye başlayınca, dolmuşta bulunanlar ve etraftan gelenler bir anda benim üzerime saldırdı. Ben kimseye birşey yapmadım dememe rağmen, kimseye inandıramadım. Ben kesinlikle kimseyi taciz etmedim, suçlamaları kesinlikle kabul etmiyorum.
Kaynak: haberinburada
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