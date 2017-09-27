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Takım arkadaşına jest yapmak istedi yanlış forma kurbanı oldu

TAKIM ARKADAŞINA JEST YAPMAK İSTEDİ YANLIŞ FORMA KURBANI OLDU

Napoli'nin Feyenoord'la karşılaştığı maçta attığı golü takım arkadaşı Milik'e hediye etmek isteyen Insigne'ye, Zielinski'nin forması verilince ortaya ilginç bir görüntü çıktı.

Tarih : 27 Eylül 2017, 16:30
Puan Ver : Takım Arkadaşına Jest Yapmak İstedi Yanlış Forma Kurbanı Oldu(8/10)4

Napoli'nin Feyenoord'u 3-1 yendiği maçta, Lorenzo Insigne'nin ilk golü sonrası ilginç bir olay yaşandı.

ZİELİNSKİ KENDİ FORMASINI VERDİ

Attığı gol sonrası kenara gelen Insigne, geçtiğimiz gün sakatlığı sebebiyle sahalardan uzun süre ayrı kalacağı açıklanan takım arkadaşı Arkadiusz Milik'in 99 numaralı formasını tribünlere göstererek, Polonyalı golcüye destek mesajı göndermek istedi. Ancak o sırada yedek kulübesinde yer alan Piotr Zielinski, Insigne'ye kendi formasını verince ortaya ilginç görüntüler çıktı.

DURUM KISA SÜREDE DÜZELTİLDİ

Kısa süre içinde durumun anlaşılması üzerine Zielinski yedek kulübesi içinde vatandaşı Milik'in formasını bularak Insigne'ye verdi ve İtalyan futbolcu, jestini biraz geç de olsa gerçekleştirdi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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