TAKIM ARKADAŞINA JEST YAPMAK İSTEDİ YANLIŞ FORMA KURBANI OLDU
Napoli'nin Feyenoord'la karşılaştığı maçta attığı golü takım arkadaşı Milik'e hediye etmek isteyen Insigne'ye, Zielinski'nin forması verilince ortaya ilginç bir görüntü çıktı.
Napoli'nin Feyenoord'u 3-1 yendiği maçta, Lorenzo Insigne'nin ilk golü sonrası ilginç bir olay yaşandı.
ZİELİNSKİ KENDİ FORMASINI VERDİ
Attığı gol sonrası kenara gelen Insigne, geçtiğimiz gün sakatlığı sebebiyle sahalardan uzun süre ayrı kalacağı açıklanan takım arkadaşı Arkadiusz Milik'in 99 numaralı formasını tribünlere göstererek, Polonyalı golcüye destek mesajı göndermek istedi. Ancak o sırada yedek kulübesinde yer alan Piotr Zielinski, Insigne'ye kendi formasını verince ortaya ilginç görüntüler çıktı.
DURUM KISA SÜREDE DÜZELTİLDİ
Kısa süre içinde durumun anlaşılması üzerine Zielinski yedek kulübesi içinde vatandaşı Milik'in formasını bularak Insigne'ye verdi ve İtalyan futbolcu, jestini biraz geç de olsa gerçekleştirdi.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
- Fenerbahçe'nin Yeni Stoperi Mehmet Topal Oldu!
- Tolgay Arslan'dan Bayern Münih'e Gönderme: Onlardan Aşağı Kalır Yanımız Yok
- İngiliz Eski Futbolcu Ferdinand: Cenk Tosun Umarım Kontratına İzolasyon Maddesi Ekletmiştir
- Olay Yaratan İddia! Dünya Kupası Öncesi Doping Girişimi
- Dursun Özbek'ten Arda Turan Açıklaması: Ekonomik Sebeplerden Başakşehir'i Seçti
DÜNYA HABERLERİ
- Rusya: Abd, Yeni Suriye Ordusu Kuruyor!
- Mesajlaştığı Kadınla Buluşmak İçin Kilometrelerce Yol Giden Çinli, Kadının Kocasından Kırbaç Yedi
- Putin, Öğrenciyken Filmlerde Dublörlük Yapmış
- Kudüs İçin Alınan Tarihi Kararların Ardından Süreç Nasıl İşleyecek?
- Ramallah'ta Büyük Bir Türk Bayrağı Taşıyan Filistinli İsrail Polisine Meydan Okudu
Bu Haberle İlgili Yorumlar