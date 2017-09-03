Konya'da taklalar atarak şarampole devrilen otomobilde 2 kişi can verdi. Acı haberi yakınlarına veremeyen polis: Kaza yapmışlar. Yaralanmışlar. Onlar hastanede, telefon burada kalmış.

Konya'da tatile giden 2'si kardeş içinde 3 kişinin bulunduğu otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole devrildi. Kazada, aracı kullanan Cumali Güllü ve yanındaki Turgut Özbay öldü, Ahmet Özbay ise ağır yaralandı. Kaza ardından Güllü'nün çalan telefonunu açan polis, acı haberi yakınlarına veremedi. Polis memuru telefonda "Kaza yapmışlar. Yaralanmışlar. Onlar hastanede, telefon burada kalmış" diyebildi.

KONTROLLEDEN ÇIKTI, TAKLALAR ATARAK ŞARAMPOLE DEVRİLDİ

Kaza, 23.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Adana Çevre Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, ehliyetsiz olduğu öğrenilen Turgut Özbay idaresindeki 26 PV 670 plakalı otomobil cadde üzerinde bulunan kavşağa geldiği sırada kontrolden çıktı. Kontrolden çıkarak taklalar atmaya başlayan otomobil yol kenarında şarampole devrilerek durabildi. Kaza sonrası araçtan fırlayan Turgut Özbay (24) ile arkadaşı olduğu öğrenilen Cumali Güllü(19) olay yerinde hayatını kaybetti. Araçta bulunan ve ağır yaralanan Hacı Ahmet Oğuz Ö.(22) ise ambulansla Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.POLİS ACI HABERİ TELEFONDA VEREMEDİ

Olay yerinde hayatını kaybeden Cumali Güllü'nün çalan telefonunu açan bir polis memuru ise Cumali Güllü'nün babasına "Amca hastaneye gelin hastanedeler. Konya'ya yaklaşınca 155'i arayın. Bilmiyoruz ambulans götürdü. 155 haber merkezini ararsanız oradan daha detaylı bilgi alırsınız. Görmedik, görmeyince şimdi tam net bilgi de veremiyorum" diye konuştu.AFYON'DAN ANTALYA'YA TATİLE GİDİYORLARDI

Kazada hayatını kaybedenlerin Afyon'dan Antalya'ya tatile gittikleri öğrenildi. Turgut Özbay ile Cumali Güllü'nün cansız bedenleri otopsi yapılmak üzere Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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Kaynak: haberinburada