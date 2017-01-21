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taksilerde en kısa mesafe 8 lira 75 kuruş oldu

TAKSİLERDE EN KISA MESAFE 8 LİRA 75 KURUŞ OLDU

İstanbul'da bugün 12.00 itibari ile taksi ücretlerinde yeni bir uygulamaya geçildi. Bu uygulama ile artık en kısa mesafe, 8 lira 75 kuruş oldu.

Tarih : 21 Ocak 2017, 20:53
Puan Ver : Taksilerde En Kısa Mesafe 8 Lira 75 Kuruş Oldu(10/10)11


Aralık ayının son günlerinde uygulamaya konulacağı açıklanan ve kamuoyunun bilgisine sunulan taksilerde 'indi bindi' ücreti uygulaması UKOME kararı ile bugün öğlen saat 12.00 itibari ile İstanbul'da resmen başladı.



Kısa mesafe yolcu almak istemeyen taksiler için yapılan şikayetler üzerine İstanbul Taksiciler Odası aralık ayında harekete geçmiş ve şikayetleri ortadan kaldırmak için taksilerde kısa mesafe uygulaması fikrini İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) sunmuştu.

 



BUGÜN TAKSİMETRELER YENİDEN AYARLANDI



İstanbul Taksiciler Odası Başkanı Yahya Uğur, bugün saat 12.00'da İstanbul'daki tüm taksi şoförlerinin taksimetrelerini yeni sisteme geçireceğini açıklamıştı. Uğur, sisteme geçmek istemeyenlerin şikayetlerine rağmen kararın oy birliğiyle alındığını ifade etti. Uğur, aynı zamanda lüks taksi denilen 'Turkuvaz' taksi uygulamasının da resmi olarak yürürlüğe girdiğini duyurdu.



 



 



 



kaynak:haberturk








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