Taksim'de 8 ay önce eğlence dönüşü sabahın erken saatlerinde evlerine gitmek için Balo Sokak'tan, Tarlabaşı Bulvarı'na doğru yürüyen F.H.E isimli kadına cinsel saldırıda bulunulması ve yanındaki kadın arkadaşı E.Y.'nin ise tekmelenip yaralanması davasına devam edildi. Mağdur F.H.E'nin avukatı, müvekkilinin ruh sağlığının bozulduğunu belirterek rapor aldırılmasını talep etti. Ancak mahkeme, "olay nedeniyle şikayetçinin ruh sağlığında bozulma meydana gelip gelmediği hususunun dosyaya herhangi bir yarar sağlamayacağını" belirterek talebi reddetti.

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI VEKİLİ DE KATILDI

İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Dursun A. getirildi. Şikayetçi F.H.E ise avukatıyla birlikte duruşmada hazır bulundu. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı vekili ise duruşmaya katılma talebinde bulundu.

"ADLİ TIP RAPORU ALDIRILSIN"

Mağdur F.H.E'nin avukatı, "Müvekkilin ruh sağlığının bozulduğu kanaatindeyiz. Bu nedenle Adli Tıp Kurumu'na sevk edilerek raporun aldırılmasını talep ederiz. Bir de diğer şüpheli Rıdvan hakkında da gerekli araştırmanın yapılmasını talep ederiz" dedi.

"ŞİKAYETÇİNİN BEYANLARI ÇELİŞKİLİ"

Sanık Dursun A'nın avukatı da söz alarak "Şikayetçinin beyanları çelişkilidir. Müvekkilin yargılanmasına tutuksuz olarak devam edilmesini talep ediyorum" dedi.

DOSYAYA YARAR SAĞLAMAYACAĞI GEREKÇESİYLE REDDEDİLDİ

Mahkeme heyeti ara kararında, şikayetçinin olay nedeniyle ruh sağlığında bozulma meydana gelip gelmediği hususunun dosyaya herhangi bir yarar sağlamayacağını belirterek bu konudaki talebin reddine karar verdi. Olayın bir diğer şüphelisi Rıdvan ile ilgili gerekli araştırmanın yapılması için savcılığa yazı yazılmasını kararlaştıran heyet, suçtan zarar görme ihtimaline binaen Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın davaya katılma talebinin kabulüne hükmetti. Heyet, sanık Engin hakkındaki yakalama kararının infazının beklenmesine ve diğer şikayetçi E'nin yeniden zorla getirilmesine karar verdi. Sanık Dursun A'nın tutukluluk halinin devamına karar veren heyet, duruşmayı erteledi.

MAHKEMEYİ ELEŞTİRDİ

Öte yandan şikayetçi F.H.E'nin avukatı, "Bu tür davalarda ruh ve beden sağlığına ilişkin rapor alınması gerekir. Bu sanığa daha ağır ceza verilmesi için bir nedendir. Ancak mahkeme bu talebimizi reddetti. Maalesef soruşturma eksik yürütüldü ve yargılama aşamasında da üçüncü sanık ile ilgili bir araştırma yapılmadığını görüyoruz" şeklinde eleştiride bulundu.

İDDİANAME

Taksim'de 21 Ocak 2017'de meydana gelen olayla ilgili iddianamede, sanık Engin K.'nın eğlence dönüşü kendinden geçerek yere düşen 21 yaşındaki F.H.E'yi omzuna alıp arkadaşı E.Y'yi kalçasından bıçakladığı belirtildi. Engin K. omzunda taşıyarak mağdur F.H.E'yi götürdüğü bir inşaatta tecavüz etti, genç kadına Engin K'nın arkadaşı Dursun A.'nın da tecavüz ettiği ifade edildi. Sanık Engin K. olay sonrasında kaçarak ortadan kaybolduğu; sanık Dursun A'nın ise yakalanarak tutuklandığı belirtildi. İddianamede her iki şüpheli hakkında "Nitelikli cinsel saldırı", "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak" suçlarından 19 yıl 6 aydan 25 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edildi. Sanık Engin K. için ayrıca diğer kadını kalçasından yaraladığı gerekçesiyle "Basit yaralama" suçundan 6 aydan 1 yıl 6 aya kadar hapis istendi. Olayla ilgili bir erkek şahsın, mağdur F.H.E'yi omzuna alarak götürmesine ilişkin görüntüler dava dosyasına delil olarak girmişti.

Kaynak: haberinburada