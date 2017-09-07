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TAKSİMETRE ÜCRETLERİNE ZAM YAPILDI


Taksimetre Ücretlerine Zam Yapıldı
Tarih : 07 Eylül 2017, 17:20
Puan Ver : Taksimetre Ücretlerine Zam Yapıldı(9/10)5

2016 yılının son günlerinde yapılan düzenleme ile kısa mesafe ücreti uygulaması getirilmiş ve 8,75 lira olarak belirlenmişti. Bugün yapılan toplantı sonrasında İstanbul'da taksimetre açılış ücreti 3,45 liradan 4 liraya, 8,75 lira olan kısa mesafe ücreti ise10 liraya yükseltildi.

HER YIL ZAM YAPILACAK

Daha önce taksilere iki yıl üzerine yüzde beş oranında zam yapıldığını belirten İstanbul Taksiciler Esnaf Odası (İTEO) Başkanı Yahya Uğur şunları söyledi:

"Taksimetre ücretlerine iki yıl üzerine zam adı altında yüzde beş oranında düzenleme yapılması artan giderlerimizin yanında bizleri çok zorlayan bir durum olmuştu. Yaptığımız başvurular ve görüşmeler üzerine İstanbul Büyükşehir Belediyemiz taksicilerin çalışma şartlarını görmezden gelmemiş ve her yıl yaşanan zam polemiğini sonlandırmıştır. Bizler için her yıl zam yapılacak olmasının karara bağlanması son derece önemlidir. Belirlenen oran da esnafımıza nefes aldıracaktır. İBB yetkililerimize kendim ve esnafım adına müteşekkirim."

ASGARİ ÜCRET VE YAKIT ZAMMINA GÖRE FİYAT BELİRLENECEK

Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin (UKOME) yapmış olduğu yeni düzenleme ile artık taksimetre ücretlerine her yıl eylül ayında düzenli olarak TEFE-TÜFE, asgari ücret ve yakıta gelen zam oranlarının ortalaması alınarak zam yapılacak.

İTEO Başkanı Uğur zam oranı ile ilgili müşterilerin taksicilerin çalışma şartlarını da düşünerek anlayış göstermelerini beklediklerini belirtti.

Açılış 4 TL

Km 2,5 TL

Kısa mesafe 10 TL

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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