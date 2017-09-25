Kuzey Irak'taki Kürt Bölgesel Yönetimi'nin referandumu öncesinde, Irak merkezi hükümeti tarafından görevden alındığı açıklanan Kerkük Valisi Necmeddin Kerim'e karşı önceki gün Celal Talabani'nin başında olduğu Kürdistan Yurtseverler Birliği üyelerinin (KYB) içinde olduğu bir grup tarafından darbe girişiminde bulunulduğu öne sürüldü.

BasNews'in haberine göre KYB'li Rizgar Elî, Xalîd Şiwanî, Rifet Ebdulla ve Ala Talabani ile Talabani'nin yeğeni Bohar Talabani'nin askeri güç kullanarak Kerim'in yerine geçmeyi, böylelikle bağımsızlık referandumunun Kerkük'te yapılmasını engellemeyi amaçladıkları iddia edildi.

BÖLGESEL YÖNETİM MÜDAHALE ETTİ

Gazete Habertürk'ten Veyis İpek'in haberine göre darbe girişimi üzerine Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkan Yardımcısı Kosret Resul Ali, Mesud Barzani tarafından sorunu çözmesi için Kerkük'e gönderildi. Bin 500 kişilik özel kuvvetle Kerkük'e giden Kosret Resul Ali, Kerkük'te kolordu komutanı ve 3 rütbeli askeri görevden aldı. Askerlerin gözaltına alındığı öne sürüldü. Resul Ali, referandum için görevlendirilen ve maaşlarını merkezi hükümetten alan polis gücü olan peşmergelere de izin vererek, yerine Kürdistan bölgesinden gelen özel birlikleri görevlendirdi.

Öte yandan eski Irak Cumhurbaşkanı Talabani'nin partisi KYB'nin Kerkük teşkilatı, bağımsızlık referandumunun Kerkük'te yapılmasını istemediklerini açıkladı. Kerkük'te bulunan 9 parti ve siyasi hareketse önceki gün yayınladıkları ortak bildiride referanduma destek verdi.

KERKÜK SOKAKLARI SESSİZLİĞE BÜRÜNDÜ

Referandum öncesi Erbil'de hareketlilik sürerken Kerkük sessizliğe büründü. Musul ve Bağdat'ın geçiş güzergâhındaki Erbil-Kerkük Karayolu'nda trafik yoğunluğunun olmadığı, TIR'ların da nadir geçtiği görüldü. Kerkük kent merkezinde ise sokakların tenhalığı dikkat çekti. Irak Türkmen Partisi'nin binası önünde ve sokağın başında maskeli ve silahlı bordo bereli Türkmenler nöbet tutuyor. Referandum öncesinde bölgede güvenlik önlemlerinin artırıldığı gözlenirken, peşmerge polisi de binanın girişinde Türkmenlerle birlikte nöbet tuttu. Parti binasının bulunduğu sokağın girişine, "Vatanı bölme, referanduma katılma" pankartı asıldığı gözlendi. Referandum öncesinde Türkmenler parti binasında toplantı yaparak son durumu değerlendirdi.

KALEYE ÇIKIŞ YASAĞI

Öte yandan, IKBY bayrağı asılan Kerkük Kalesi'ne çıkış referandum nedeniyle yasaklandı. Kaleye çıkmak istediğimizde, peşmerge yetkilileri güvenlik açısından referandum sonrasına kadar kaleye çıkışın yasaklandığını söyledi.

Kaynak: haberinburada