Oto Tamircisi Genç Kız, Yerli Otomobil Üretimine Talip Oldu
Moussa Sow'dan Fenerbahçe Mesajı
Toki, Aksaray, Bolu Ve Diyarbakır'a Yeni Sanayi Siteleri Kuruyor
Serdar Aziz'den Igor Tudor'a Olay Gönderme!
Barcelona'nın Yeni Transferinden İlginç Hareket!
Liverpool Nefes Kesen Maçta Manchester City'i 4-3 Mağlup Etti
Cesur Fotoğraflar! İnsanlar İlk Kez Vücutlarındaki Sırları Gösterdi
Vefalı Eşten Yürek Yakan Sözler: Yatalak Kalsaydı, Yine Benim Olsaydı
Inter'in Yıldızından Galatasaray Cevabı!
Fenerbahçeli Giuliano Yeniden Rusya Yolcusu Olacak
Adnan Oktar'ın Kediciği, İç Çamaşırıyla Dans Etti
Erdoğan'dan Milli Sporcuya Sürpriz Ziyaret!
Türk Modacı Odunla Döverek Yeni Kumaş Üretti, Dünya Devleri Peşine Düştü
Arsenal'den Sürpriz Alexis Sanchez Kararı! Transfer Mi Olacak
Milli Kadın Basketbolcu Işıl Alben, Arda Turan'a İthafen Paylaşım Yaptı
Galatasaray, Hagi'nin Takımı Vitorul'u 2-0 Mağlup Etti
Kanal İstanbul'da Proje Detayları Yarın Açıklanacak
Fatih Tekke'ye Geri Dön Çağrısı!
Rus Ekibi Ska Khabarosvk, Antalya Kampı İçin 10 Bin 777 Km Yol Geldi!
Çin'den Beşiktaş'ın Golcüsüne Dev Teklif!

TALABANİ'DEN KERKÜK VALİSİNE DARBE GİRİŞİMİ


Talabani'den Kerkük Valisine Darbe Girişimi
Tarih : 25 Eylül 2017, 09:00
Puan Ver : Talabani'den Kerkük Valisine Darbe Girişimi(9/10)5

Kuzey Irak'taki Kürt Bölgesel Yönetimi'nin referandumu öncesinde, Irak merkezi hükümeti tarafından görevden alındığı açıklanan Kerkük Valisi Necmeddin Kerim'e karşı önceki gün Celal Talabani'nin başında olduğu Kürdistan Yurtseverler Birliği üyelerinin (KYB) içinde olduğu bir grup tarafından darbe girişiminde bulunulduğu öne sürüldü.

BasNews'in haberine göre KYB'li Rizgar Elî, Xalîd Şiwanî, Rifet Ebdulla ve Ala Talabani ile Talabani'nin yeğeni Bohar Talabani'nin askeri güç kullanarak Kerim'in yerine geçmeyi, böylelikle bağımsızlık referandumunun Kerkük'te yapılmasını engellemeyi amaçladıkları iddia edildi.

BÖLGESEL YÖNETİM MÜDAHALE ETTİ

Gazete Habertürk'ten Veyis İpek'in haberine göre darbe girişimi üzerine Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkan Yardımcısı Kosret Resul Ali, Mesud Barzani tarafından sorunu çözmesi için Kerkük'e gönderildi. Bin 500 kişilik özel kuvvetle Kerkük'e giden Kosret Resul Ali, Kerkük'te kolordu komutanı ve 3 rütbeli askeri görevden aldı. Askerlerin gözaltına alındığı öne sürüldü. Resul Ali, referandum için görevlendirilen ve maaşlarını merkezi hükümetten alan polis gücü olan peşmergelere de izin vererek, yerine Kürdistan bölgesinden gelen özel birlikleri görevlendirdi.

Öte yandan eski Irak Cumhurbaşkanı Talabani'nin partisi KYB'nin Kerkük teşkilatı, bağımsızlık referandumunun Kerkük'te yapılmasını istemediklerini açıkladı. Kerkük'te bulunan 9 parti ve siyasi hareketse önceki gün yayınladıkları ortak bildiride referanduma destek verdi.

KERKÜK SOKAKLARI SESSİZLİĞE BÜRÜNDÜ

Referandum öncesi Erbil'de hareketlilik sürerken Kerkük sessizliğe büründü. Musul ve Bağdat'ın geçiş güzergâhındaki Erbil-Kerkük Karayolu'nda trafik yoğunluğunun olmadığı, TIR'ların da nadir geçtiği görüldü. Kerkük kent merkezinde ise sokakların tenhalığı dikkat çekti. Irak Türkmen Partisi'nin binası önünde ve sokağın başında maskeli ve silahlı bordo bereli Türkmenler nöbet tutuyor. Referandum öncesinde bölgede güvenlik önlemlerinin artırıldığı gözlenirken, peşmerge polisi de binanın girişinde Türkmenlerle birlikte nöbet tuttu. Parti binasının bulunduğu sokağın girişine, "Vatanı bölme, referanduma katılma" pankartı asıldığı gözlendi. Referandum öncesinde Türkmenler parti binasında toplantı yaparak son durumu değerlendirdi.

KALEYE ÇIKIŞ YASAĞI

Öte yandan, IKBY bayrağı asılan Kerkük Kalesi'ne çıkış referandum nedeniyle yasaklandı. Kaleye çıkmak istediğimizde, peşmerge yetkilileri güvenlik açısından referandum sonrasına kadar kaleye çıkışın yasaklandığını söyledi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Talabani  Den  Kerkük  Valisine  Darbe  Girişimi    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER