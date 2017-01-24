TAM BU NOKTALARDA SİVİLCE ÇIKARSA...
Yüzünüzde bulunan bu sivilceler bakın hangi hastalıkların habercisi olabilirmiş...
Burun: Kalp ile bağlantılıdır. Burun ve etrafında çıkan sivilceler yüksek tansiyonun habercisi olabilir. Enerji içecekleri ve tuzdan uzak durun, meyve sebze tüketmeye dikkat edin.
Çene: Çenede çıkan sivilceler bağırsak ile bağlantılıdır. Sütlü ve yağlı gıdalardan uzak durun.
Alt yanak: Ağız ve dişlerle bağlantılıdır. Düzenli olarak dişlerinizi fırçalayın ve ağzınızı yıkayın. Şekerli yiyecek ve içeceklerden uzak durun.
T-bölgesi: Karaciğer ile bağlantılıdır. Beslenmenize dikkat edin ve alkol tüketimini sınırlandırın.
Alın:
Zayıf sindirim ve susuzluk anlamına gelir. Bolca su için ve gazlı içecekleri, kafeini diyetinizden çıkarın.,
Üst yanak:
Akciğer ile bağlantılıdır. Temiz hava almaya, cep telefonu ekranı ve yastığınızı temiz tutmaya dikkat edin.
Göz çevresi ve kulaklar:
Bu bölge böbreklerle bağlantılıdır. Bol su için ve tuzdan uzak durun.
kaynak:habertürk
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