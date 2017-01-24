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tam bu noktalarda sivilce çıkarsa...

TAM BU NOKTALARDA SİVİLCE ÇIKARSA...

Yüzünüzde bulunan bu sivilceler bakın hangi hastalıkların habercisi olabilirmiş...

Tarih : 24 Ocak 2017, 09:28
Puan Ver : Tam Bu Noktalarda Sivilce Çıkarsa...(9/10)11



Burun: Kalp ile bağlantılıdır. Burun ve etrafında çıkan sivilceler yüksek tansiyonun habercisi olabilir. Enerji içecekleri ve tuzdan uzak durun, meyve sebze tüketmeye dikkat edin.




Çene: Çenede çıkan sivilceler bağırsak ile bağlantılıdır. Sütlü ve yağlı gıdalardan uzak durun.




Alt yanak: Ağız ve dişlerle bağlantılıdır. Düzenli olarak dişlerinizi fırçalayın ve ağzınızı yıkayın. Şekerli yiyecek ve içeceklerden uzak durun.




T-bölgesi: Karaciğer ile bağlantılıdır. Beslenmenize dikkat edin ve alkol tüketimini sınırlandırın.



Alın:

Zayıf sindirim ve susuzluk anlamına gelir. Bolca su için ve gazlı içecekleri, kafeini diyetinizden çıkarın.,



Üst yanak:

Akciğer ile bağlantılıdır. Temiz hava almaya, cep telefonu ekranı ve yastığınızı temiz tutmaya dikkat edin.



Göz çevresi ve kulaklar:

Bu bölge böbreklerle bağlantılıdır. Bol su için ve tuzdan uzak durun.



 



kaynak:habertürk












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