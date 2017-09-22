Usta oyuncu Tamer Karadağlı, konuk olduğu programda Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan etkilendiğini belirterek "İnsanları etkileyici bir hitap gücü var. Doğru hitap ediyor" dedi.

Bugünlerde yine "Çocuklar Duymasın" dizisiyle hayranlarının karşısına çıkan ünlü oyuncu Tamer Karadağlı katıldığı Radyo Viva'da Adem Metan'ın programında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti'yle ilgili şaşırtacak açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iyi bir hatip olduğunu söyleyen Tamer Karadağlı, bunu söylediği için bazı çevrelerden tepki aldığını ileri sürdü.

"BEN DE ERDOĞAN'DAN ETKİLENİYORUM"

Erdoğan'ın etkileyici bir ses tonuna sahip olduğunu belirten Karadağlı, "İnsanları etkileyici bir hitap gücü var. Doğru hitap ediyor. İnsanların anlayabileceği bir dile sahip. Ben de etkileniyorum. Etkilenmediğim günler de oluyor. Rahmetli Demirel'in de iyi bir hatip olduğu söylenirdi" diye konuştu.

"MAKAMA SAYGI GÖSTERMEK ZORUNDASINIZ"

Türkiye'de muhalefet veya karşı taraf diye iki türlü inanış olduğunu da savunan Karadağlı, eleştirinin dozunun çok önemli olduğunu ve küfür edilmemesi gerektiğini belirtti. Karadağlı, "Bunları söyledim diye bana yine bir sürü insan kızacak. Ancak, Cumhurbaşkanlığı makamına saygı göstermek zorundasınız" dedi.

ERDOĞAN'LA GÖRÜŞECEK Mİ?

Herkesin ülkenin refahı için çalıştığını ileri süren Karadağlı, tarafların bir kenara bırakılması gerektiğini vurguladı. Kendisine, "Cumhurbaşkanı ile görüşmek ister misin?" diye sorulduğunu da belirten Karadağlı, "Cumhurbaşkanı ülkeyi idare ediyor. İşleri var. Niçin gidip görüşeyim?" diye konuştu.

"ERDOĞAN BENİ ARADI"

Erdoğan'ın, Başbakanlığı döneminde yurt dışındaki bir film çalışması ile ilgili kendisini telefonla aradığını ve bilgi aldığını da anlatan Karadağlı, daha sonra buluştuklarını söyledi. Karadağlı, "Bu önemli bir şey. Görüşmeyebilirdi de. Başbakan devlet işleriyle ilgileniyor. Bir oyuncu film çekecek, diye ilgilenecek değil. Zamanını ayırıp beni 10 dakika dinlemesi detayları alması çok önemliydi. Vatandaş olarak baktığımda takdirle karşılıyorum. Teşekkür ediyorum." dedi.

"HERKES KENDİ İŞİNİ YAPMALI"

Karadağlı, Cumhurbaşkanının devlet meseleleriyle ilgilendiğini kaydederek, sözlerini şöyle tamamladı: "Görüşüp, 'Sayın Cumhurbaşkanım bizim için VIP geçiş olacak mı?' diye mi sormalıyım? Herkes kendi işini yapmalı.

"AK PARTİ'YE OY VERMEYECEKLER OY VERDİ"

Yiğidi öldür hakkını yeme. Ülkemizde bir şeyler yapılmadı mı? 2002'den itibaren asla AK Partiye oy vermeyecek, diyeceğin yüzlerce insan tanıyorum, oy verdi.

"HERKES İSTEDİĞİ KİŞİYE OYUNU VERİR"

Bir şeylere inanıp veriyor. Bunu eleştirme hakkınız yok. Herkes istediği insana oy verir. Bunu eleştiremezsiniz. Bu benim vatandaşlık hakkım. Sen beni şu partiye oy verdim, diye eleştiremezsin, bu benim içimde hissettiğim bir şeydir."

Kaynak: haberinburada