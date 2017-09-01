İstanbul'da bir oto sanayi sitesine kesilmek için getirilen dana tamirhanenin boşluğuna düştü. Kurbanlık, itfaiyenin yardımıyla 1 saat sonra kurtarıldı.

İstanbul Ümraniye'de bir oto sanayi sitesinde kesilmek için getirilen dana, tamirhanenin boşluğuna düştü. İtfaiye ve çevredekilerin çabalarıyla kurbanlık hayvan yaklaşık 1 saat süren çalışma sonucunda düştüğü yerden çıkarıldı.Sabah saatlerinde kesim için getirilen dana bir oto tamirhanesinde araçların altına bakılan boşluğa düştü. Yaklaşık 1.5 metre derinliğindeki boşluğa düşen kurbanlık danayı çevredekiler kendi imkanlarıyla çıkarmaya çalıştı ancak başarılı olamayınca olay yerine itfaiye ekipleri çağrıldı.

İLK DENEME BAŞARISIZ OLDU

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiyenin kurtarıcı aracı kurbanlığı düştüğü yerden çıkarmak için çalışma başlattı. Kurbanlık, vinç yardımıyla çıkarılmaya çalışıldı. Kurtarma çalışmalarında ilk denemede başarısız olunca dana yere düştü. Daha sonraki denemede kurbanlık düştü yerden çıkarıldı. Kurtarılan dana kaçmaması için iple demire bağlandı.

Olaya ait görüntüler şöyle;

Kaynak: haberinburada