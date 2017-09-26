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Tapuda yeni sistem başladı! Kuyrukta beklemek tarihe karıştı

TAPUDA YENİ SİSTEM BAŞLADI! KUYRUKTA BEKLEMEK TARİHE KARIŞTI

Tapu sahiplerinin taşınmazlarını tapu müdürlüklerine gitmeden internet üzerinden yönetebileceği web- tapu sistemi hayata geçti.

Tarih : 26 Eylül 2017, 14:10
Puan Ver : Tapuda Yeni Sistem Başladı! Kuyrukta Beklemek Tarihe Karıştı(7/10)3

Kayseri Tapu ve Kadastro Bölge Müdürü Erdoğan Büyükboyacı, tapu sahiplerinin taşınmazlarını tapu müdürlüklerine gitmeden internet üzerinden web- tapu sistemiyle yönetebileceğini söyledi.

"HER AŞAMADA SMS İLE BİLGİ VERİLECEK"

Sistemlerinde yapılan değişiklikle ilgili konuşan Kayseri Tapu ve Kadastro Bölge Müdürü Erdoğan Büyükboyacı, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tapu sahiplerinin taşınmazlarını, müdürlüklere gitmeden internet üzerinden yönetebileceği web-tapu sistemini hayata geçirdi. Büyükboyacı, "E-devlet doğrulama sistemiyle birlikte kullanılabilecek uygulamada sisteme girenler taşınmazlarına ait bilgileri görüntüleyip, gerektiğinde karşı tarafın da görüntüleyebilmesi için yetki verebilecek. Tapu sahibi devir işlemleri öncesinde başvurularını web-tapu ile taşınmazları üzerinde işlem yapılmamasına yönelik beyanda bulunabilecek. Tapu sahipleri söz konusu sistem üzerinden yapacağı işlemlerin her aşamasında SMS ile bilgilendirilecek" ifadelerini kullandı. Büyükboyacı şöyle konuştu:

"HERHANGİ BİR İŞLEM YAPILMADAN BEYAN VERİLEBİLECEK"

"Vatandaşlarımız https: //portal.tkgm.gov.tr adresinden e-devlet şifresiyle giriş yaparak web-tapu uygulamasına ulaşabileceklerdir. Vatandaşlarımız web-tapu uygulamasında bulunan tapu bilgisi al seçeneği ile taşınmazlarına ait takyidatlı tapu bilgilerini görüntüleyebilecekler, yetki ver seçeneği ile istedikleri taşınmazla ilgili başka birisine yetki verebilecekler, başvuru yap seçeneği ile Tapu Müdürlüğüne gitmeden başvurularını yapabilecekler ve gerekli belgeleri taratarak sistem üzerinden gönderebilecekler. SMS ile bildirilen tapu harcı ve döner sermaye ücretini online olarak yatırarak Tapu Müdürlüğü tarafından imza için SMS ile bildirilecek randevu saatinde Tapu Müdürlüğü'ne giderek işlemlerini tamamlayabileceklerdir. Beyan tesis et seçeneği ile de dolandırıcılara ve sahteciliğe karşı Tapu Müdürlüğü'ne gitmeden sistem üzerinden taşınmazları üzerinde herhangi bir işlem yapılmaması için beyan verebileceklerdir."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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