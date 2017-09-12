Sezona kötü bir başlangıç yapan Fenerbahçe revizyona gidiyor. Teknik direktör Aykut Kocaman çift ön liberolu, tek forvetli sistemden vazgeçiyor. Janssen'in takıma katılması, Fernandao ve Mehmet Ekici'nin sakatlıktan dönmesi ile alternatifleri çoğalan Aykut Kocaman, Alanya deplasmanında yeni Fenerbahçe'yi sahaya sürmeye hazırlanıyor.

4-4-2 sistemi ile bambaşka bir takım görüntüsü planlayan Kocaman, savunma bloğunun önünde Josef De Souza ve Mehmet Ekici'den oluşan dinamik bir orta alan kurgusu düşünüyor. Sol kanatta Valbuena'nın görev yapacağı sistemde sağ tarafta ise Giuliano oynayacak. Performansı eleştirilen Nabil Dirar'a ise kulübe yolu gözüktü.

JANSSEN VE SOLDADO'YU BİRLİKTE OYNATACAK

İleri uçta Janssen ve Roberto Soldado'yu birlikte sahaya sürecek olan Aykut Kocaman'ın maçın ilerleyen dakikalarında takıma dönen Fernandao'ya da forma vermesi bekleniyor.

Sarı-lacivertliler Alanyaspor maçının hazırlıklarını sürdürürken oyuncuları ile bir toplantı yapan Aykut Kocaman, Başakşehir maçındaki hatalarla ilgili tespitlerini paylaştı. Geriye düştükten sonra gösterilen direnci öven Kocaman, yenilen gollerdeki bireysel hatalar nedeniyle de oyuncularını eleştirdi. Sarı lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Robin Van Persie ve Alper Potuk çalışmalarını takımdan ayrı sürdürüyor. Alper'in 6. Haftadaki Beşiktaş derbisine yetiştirilmesi hedefleniyor.

(beINSports)

Kaynak: haberinburada