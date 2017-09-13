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Taraftarın kovun dediği Selçuk, ezeli rakibin kapısından döndü

TARAFTARIN KOVUN DEDİĞİ SELÇUK, EZELİ RAKİBİN KAPISINDAN DÖNDÜ

Futbol yorumcusu Sinan Engin, "Galatasaray geçtiğimiz sezonun devre arasında bıraksaydı, Şenol Güneş Selçuk'u kesin Beşiktaş'a transfer edecekti." dedi.

Tarih : 13 Eylül 2017, 16:10
Puan Ver : Taraftarın Kovun Dediği Selçuk, Ezeli Rakibin Kapısından Döndü(9/10)5

Galatasaray'da performansı tartışma konusu olan kaptan Selçuk İnan'la ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

Beyaz TV yorumcusu Sinan Engin, "Galatasaray geçtiğimiz sezonun devre arasında bıraksaydı, Şenol Güneş Selçuk'u kesin Beşiktaş'a transfer edecekti" açıklamasında bulundu.

"FUTBOL DIŞI KARIŞTIRICILIK OLSA GALATASARAY GÖNDERİRDİ"

Engin ayrıca tecrübeli oyuncuyla ilgili, "Selçuk İnan'da futbol dışı karıştırıcılık olsaydı Galatasaray çoktan yollamıştı" yorumunda bulundu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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