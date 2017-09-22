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Tarihi gece! Trabzon, 3-0 öne geçtiği maçı kaybetti

TARİHİ GECE! TRABZON, 3-0 ÖNE GEÇTİĞİ MAÇI KAYBETTİ

Süper Ligde Trabzonspor, evinde 3-0 öne geçtiği maçta Alanyaspor'a 4-3 mağlup oldu. Konuk ekipte Vagner Love, attığı 3 golle geceye damga vurdu.

Tarih : 22 Eylül 2017, 23:00
Puan Ver : Tarihi Gece! Trabzon, 3-0 Öne Geçtiği Maçı Kaybetti(9/10)5

Süper Lig'de yıllarca unutulmayacak maçta Aytemiz Alanyaspor, 3-0 geriye düştüğü maçta Trabzonspor'u deplasmanda 4-3 mağlup etti. Alanyaspor'un süper yıldızı Vagner Love yaptığı hat-trick tarihi maçın mimarı oldu.

İLK YARI 3-1 BİTTİ

Maça fırtına gibi başlayan Trabzonspor'da gol perdesi henüz 10. dakika açıldı. Burak Yılmaz'ın harika pasının asiste çeviren Kucka, Karadeniz ekibini 1-0 öne geçirdi. 21. dakikada Burak Yılmaz, klas bir vuruşla farkı ikiye çıkarırken 32. dakikada takımına bir de penaltı kazandı. Beyaz noktanın başına geçen golcü oyuncu, kendisinin 2., takımının 3. golünü Alanyaspor ağlarına gönderdi. İlk yarının son anlarında sahneye çıkan Vagner Love, orta sahadan aldığı topla harika bir gol atarak Alanyaspor'u soyunma odasına umutlu götürdü.

HİKAYE BİR ANDA DEİŞTİ

Maçıun ikinci yarısında ise rüzgar tersine döndü. 55. dakikada Junior Fernandes, Alanyaspor'u iyice ateşlerken Akdeniz ekibi 68. dakikada bir de penaltı kazandı. Alanyaspor adına gecenin yıldız ismi Vagner Love da skoru 3-0'dan 3-3'e getiren golü Trabzonspor ağlarına gönderdi.

Kalan dakikalarda heyecan bir an olsun dinmezken, tarihi maça noktayı koyan isin Vagner Love oldu. 82. dakikada kendi kazandığı penaltıyı gole çeviren Brezilyalı yıldız, Alanyaspor yıllarca unutulmayacak bir galibiyeti hediye etti: 3-4!

Bu sonuçla Trabzonspor 8 puanda kalırken, Aytemiz Alanyaspor puanını 7'ye çıkardı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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