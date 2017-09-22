TARİHİ GECE! TRABZON, 3-0 ÖNE GEÇTİĞİ MAÇI KAYBETTİ
Süper Ligde Trabzonspor, evinde 3-0 öne geçtiği maçta Alanyaspor'a 4-3 mağlup oldu. Konuk ekipte Vagner Love, attığı 3 golle geceye damga vurdu.
Süper Lig'de yıllarca unutulmayacak maçta Aytemiz Alanyaspor, 3-0 geriye düştüğü maçta Trabzonspor'u deplasmanda 4-3 mağlup etti. Alanyaspor'un süper yıldızı Vagner Love yaptığı hat-trick tarihi maçın mimarı oldu.
İLK YARI 3-1 BİTTİ
Maça fırtına gibi başlayan Trabzonspor'da gol perdesi henüz 10. dakika açıldı. Burak Yılmaz'ın harika pasının asiste çeviren Kucka, Karadeniz ekibini 1-0 öne geçirdi. 21. dakikada Burak Yılmaz, klas bir vuruşla farkı ikiye çıkarırken 32. dakikada takımına bir de penaltı kazandı. Beyaz noktanın başına geçen golcü oyuncu, kendisinin 2., takımının 3. golünü Alanyaspor ağlarına gönderdi. İlk yarının son anlarında sahneye çıkan Vagner Love, orta sahadan aldığı topla harika bir gol atarak Alanyaspor'u soyunma odasına umutlu götürdü.
HİKAYE BİR ANDA DEİŞTİ
Maçıun ikinci yarısında ise rüzgar tersine döndü. 55. dakikada Junior Fernandes, Alanyaspor'u iyice ateşlerken Akdeniz ekibi 68. dakikada bir de penaltı kazandı. Alanyaspor adına gecenin yıldız ismi Vagner Love da skoru 3-0'dan 3-3'e getiren golü Trabzonspor ağlarına gönderdi.
Kalan dakikalarda heyecan bir an olsun dinmezken, tarihi maça noktayı koyan isin Vagner Love oldu. 82. dakikada kendi kazandığı penaltıyı gole çeviren Brezilyalı yıldız, Alanyaspor yıllarca unutulmayacak bir galibiyeti hediye etti: 3-4!
Bu sonuçla Trabzonspor 8 puanda kalırken, Aytemiz Alanyaspor puanını 7'ye çıkardı.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
- Oto Tamircisi Genç Kız, Yerli Otomobil Üretimine Talip Oldu
- Toki, Aksaray, Bolu Ve Diyarbakır'a Yeni Sanayi Siteleri Kuruyor
- Türk Modacı Odunla Döverek Yeni Kumaş Üretti, Dünya Devleri Peşine Düştü
- Kanal İstanbul'da Proje Detayları Yarın Açıklanacak
- Verem Ve Sspe Hastalarına Tedavi Ve Bakım İçin Ayda Bin 683 Lira Verilecek
SPOR HABERLERİ
- Villarreal Deplasmanda Real Madrid'i 1-0 Yendi
- Fenerbahçe'nin Yeni Stoperi Mehmet Topal Oldu!
- Tolgay Arslan'dan Bayern Münih'e Gönderme: Onlardan Aşağı Kalır Yanımız Yok
- İngiliz Eski Futbolcu Ferdinand: Cenk Tosun Umarım Kontratına İzolasyon Maddesi Ekletmiştir
- Olay Yaratan İddia! Dünya Kupası Öncesi Doping Girişimi
DÜNYA HABERLERİ
- Rusya: Abd, Yeni Suriye Ordusu Kuruyor!
- Mesajlaştığı Kadınla Buluşmak İçin Kilometrelerce Yol Giden Çinli, Kadının Kocasından Kırbaç Yedi
- Putin, Öğrenciyken Filmlerde Dublörlük Yapmış
- Kudüs İçin Alınan Tarihi Kararların Ardından Süreç Nasıl İşleyecek?
- Ramallah'ta Büyük Bir Türk Bayrağı Taşıyan Filistinli İsrail Polisine Meydan Okudu
Bu Haberle İlgili Yorumlar