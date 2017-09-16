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TARIM BAKANI FAKIBABA'DAN ÜRETİCİLERİ SEVİNDİREN AÇIKLAMA: TÜM FINDIĞI ALACAĞIZ


Tarım Bakanı Fakıbaba'dan Üreticileri Sevindiren Açıklama: Tüm Fındığı Alacağız
Tarih : 16 Eylül 2017, 12:10
Puan Ver : Tarım Bakanı Fakıbaba'dan Üreticileri Sevindiren Açıklama: Tüm Fındığı Alacağız(5/10)1

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, "Fındık üreticisinin elindeki tüm fındığı TMO olarak alacağız. Önümüzdeki hafta Salı günü de fındık üreticicisine 40 milyon lira ödeme yapacağız" dedi.

AYRINTILAR GELİYOR...

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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