Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, "Fındık üreticisinin elindeki tüm fındığı TMO olarak alacağız. Önümüzdeki hafta Salı günü de fındık üreticicisine 40 milyon lira ödeme yapacağız" dedi.

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Kaynak: haberinburada