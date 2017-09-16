TARIM BAKANI FAKIBABA'DAN ÜRETİCİLERİ SEVİNDİREN AÇIKLAMA: TÜM FINDIĞI ALACAĞIZ
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, "Fındık üreticisinin elindeki tüm fındığı TMO olarak alacağız. Önümüzdeki hafta Salı günü de fındık üreticicisine 40 milyon lira ödeme yapacağız" dedi.
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Kaynak: haberinburada
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