Balkondaki bikinili görüntüleri hakkında ilk kez konuşan Sibel Can, "Görüntüler habersiz desem de kimse inanmayacak." diyerek çekimlerden haberi olmadığını belirtti.

Geçtiğimiz ayın magazin gündemine damga vuran olaylarından biri Sibel Can'ın 21 yıl önce balkondaki çıplak fotoğrafının hikayesiydi. Hikayenin patlak vermesiyse Sibel Can'ın bu yaz balkonda bikinili yakalanmasıyla olmuştu. Bikinili fotoğrafların haberli çekilip çekilmediği tartışma yaratmıştı.

"HABERİM YOKTU DESEM İNANIRLAR MI?"

Sibel Can'ın balkonda beyaz bikiniyle çekilmiş fotoğrafı bazı tartışmaları da beraberinde getirmişti. Bu seferki balkon pozunun planlı bir çekim olduğu iddiaları ortaya atılmıştı. Sibel Can bu konu hakkında Hürriyet'ten Hakan Gence'ye konuştu. Ünlü şarkıcı, "Haberim yoktu desem... Haberim vardı desem... Vardı diyenler fikir değiştirir mi sizce?" diyerek fotoğrafların habersiz çekildiğini ima etti.

İşte o fotoğraflar:

Kaynak: haberinburada