TATİL DÖNÜŞÜ KAZA, SÜRÜCÜ DİREKSİYON BAŞINDA UYUDU: 2 ÖLÜ 2 YARALI
Karaman'da sürücünün direksiyon başında uyuması sonucu kontrolden çıkan ticari araç, şarampoldeki ağaca çarptı. Kaza sonucu sürücü dahil 2 kişi öldü 2 kişi yaralandı.
Karaman'da iddiaya göre sürücünün direksiyon başında uyuması sonucu kontrolden çıkan hafif ticari araç, kontrolden çıkarak şarampoldeki ağaca çarptı.
YAZ TATİLİNDEN DÖNÜYORLARDI
Kazada, 53 yaşındaki sürücü Mehmet Özcan ve aynı yaştaki eşi Hacer Özcan yaşamını yitirdi, gelin ve torunu yaralandı. Mehmet Özcan'ın, yaz tatili için Denizli'deki ailesinin yanına giden gelini ve torununu bayram için memleketleri Karaman'a getirmek üzere olduğu öğrenildi. Kaza, bugün saat 06.40 sıralarında Karaman- Konya karayolunun 24'üncü kilometresinde meydana geldi. Mehmet Özcan, yaz tatili için Denizli'deki ailesinin yanına giden gelini ve torununu tekrar Karaman'a getirmek için yönetimindeki 20 YA 157 plakalı hafif ticari araçla yola çıktı.
"DİREKSİYON BAŞINDA UYUDU" İDDİASI
Özcan'ın, iddiasına göre direksiyon başında uyuması sonucu kontrolden çıkan hafif ticari araç şarampoldeki ağaca çarptı. Kazada sürücü Mehmet Özcan, gelini 27 yaşındaki Şeyma Özcan ve 2 yaşındaki torunu Hacer Leyla Özcan yaralandı, eşi Hacer Özcan olay yerinde yaşamını yitirdi. Yaralılar, ambulanslarla Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Mehmet Özcan, yapılan tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.
Kaynak: haberinburada
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