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TATİLCİLER DÖNÜŞ YOLUNDA! YALOVA FERİBOT İSKELESİNDE UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU


Tatilciler Dönüş Yolunda! Yalova Feribot İskelesinde Uzun Kuyruklar Oluştu
Tarih : 03 Eylül 2017, 21:20
Puan Ver : Tatilciler Dönüş Yolunda! Yalova Feribot İskelesinde Uzun Kuyruklar Oluştu(10/10)6

Kurban Bayramı tatilini Ege sahillerinde ve memleketlerinde geçiren tatilciler, bir gün öncesinden dönüşe geçti.

İSKELELERDE YOĞUNLUK BAŞLADI

D-130 Yalova-İzmit karayolunda az da olsa yoğunluk yaşanmaya başladı. Osmangazi Köprüsü'nün aktif olarak kullanılması, İDO'nun Topçular-Eskihisar Hattı'na feribot takviyeleri yapması ve Yalova'daki Tonami Kavşağı'nın açık tutulması, geçen senelere oranla yoğunluğu azalttı. Yalova'daki Topçular İskelesi'nin istif alanında yer yer yoğunluk oluştu.

15 GEMİYE EK 2 GEMİ DAHA ÇALIŞMAYA BAŞLADI

İDO yetkilileri, normalde Eskihisar-Topçular hattında 15 geminin karşılıklı sefer yaptığını ancak bayram nedeniyle hatta 2 gemi daha takviye yapıldığını bildirdi.

TRAFİĞİ RAHATLATMAK İÇİN ÖNLEMLER ALINDI

Yalova İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Osmangazi Köprüsü gişeleri, Yalova-Bursa karayolu çıkışı ile İzmit-Yalova girişinde trafiğin daha rahat sağlanması için önlem aldı. Jandarma da şehrin giriş ve çıkış noktalarında önlem aldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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