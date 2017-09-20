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Tatlı Köpek, Sahaya Atlayıp Futbolculara Nasıl Top Oynanacağını Öğretti

TATLI KÖPEK, SAHAYA ATLAYIP FUTBOLCULARA NASIL TOP OYNANACAĞINI ÖĞRETTİ

Arjentin'de futbol maçı esnasında, tatlı bir köpek sahaya atlayıp futbolcularla top oynadı.

Tarih : 20 Eylül 2017, 10:40
Puan Ver : Tatlı Köpek, Sahaya Atlayıp Futbolculara Nasıl Top Oynanacağını Öğretti(9/10)5

Arjetin'de çekilen görütülerde, köpek sahaya atlayıp futbolculara nasıl top oynanacağını gösterdi.

SAHAYA İNDİ, NASIL TOP OYNANACAĞINI GÖSTERDİ

Arjentin'in spor kanalında yayınlanan görüntülerde, futbol maçı sırasıda sahaya inen köpek, önce topu futbolculardan alıyor sonra futbolculara topla ne tür numaralar yapılabileceğini gösteriyor.

FUTBOL SEVDALISI TATLI KÖPEK

Futbolcuların ve hakemin köpeği toptan uzaklaştırmaya çalışsa da, dünya tatlısı köpek topu öyle kolay kolay bırakmadı. Top oynamayı çok sevdiği görülen köpeğe sonrasında mikrofon uzatılması ise komik görüntülere sahne oldu.

San Lorenzo - Arsenal Sarandi maçında kaydedilen görüntüler sosyal medyada izlenme rekoru kırıp viral oldu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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