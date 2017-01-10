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tatum, karısını çırılçıplak hayranlarına sundu

TATUM, KARISINI ÇIRILÇIPLAK HAYRANLARINA SUNDU

Oyuncu Channing Tatum, karısını çırılçıplak hayranlarına sundu. Altın Küre Ödülleri'ne katılan isimlerden Channing Tatum, o gece çırılçıplak uyuyan karısı oyuncu Jenna Dewan Tatum'un fotoğrafını hayranlarının beğenisine sundu.

Tarih : 10 Ocak 2017, 16:41
Puan Ver : Tatum, Karısını Çırılçıplak Hayranlarına Sundu(7.7/10)6


Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü isimlerin başında gelen oyuncu Channing Tatum, takipçilerini şaşırtan bir paylaşıma imza attı.



KARISININ ÇIPLAK FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI



Önceki gece düzenlenen Altın Küre Ödülleri'nden sonra çırılçıplak uyuyan karısı oyuncu Jenna Dewan Tatum'un fotoğrafını Instagram'da paylaştı.



BEĞENİ REKORU KIRDI



Tatum'un bu paylaşımı yaklaşık 500 bin beğeni aldı.



 



kaynak:samsunkent






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