Yaklaşık 17 yıldır Atatürk Havalimanı`nı işleten TAV, birkaç yıl içinde limanın kapanacak olması nedeniyle İstanbul`daki varlığını Sabiha Gökçen Havalimanı'na ortak olarak sürdürmek istiyor.

TAV, karının yaklaşık yarısının geldiği İstanbul Atatürk Havalimanı sonrası için planlarını çoktan yapmış durumda. Sabiha Gökçen Havalimanı'nın Malezyalı sahibi hisselerinin yüzde 30 ila 49'unu satmayı planlıyor. Satış için talep toplamanın kasım ayında yapılması bekleniyor.

HİSSELER İÇİN TEKLİF VERECEK

Dünya'nın haberine göre Tiflis'te yeni terminal binasının açılışında açıklamalarda bulunan TAV CEO'su Sani Şener, Sabiha Gökçen hisseleri için teklif vermeye hazırlandıklarını söyledi.

Şener, İstanbul'dan ayrılmamak için TAV'ın fedakarlık yapıp yapmayacakları sorusuna, "Hayır, hesabımızı yapacağız. Uygun gördüğümüz rakamın üzerine çıkmayacağız" dedi. Şener, daha önce yaptığı açıklamada yeni İstanbul Havalimanı ihalesinde gelinen rakamın kendi hesaplarından çok yukarıda olduğu için çekildiklerini ifade etmişti.

ATATÜRK HAVALİMANI'NDA KAYIP YÜZDE 50

Şener, Atatürk Havalimanı sonrası için hedeflerini şöyle açıkladı:

"İstanbul Atatürk Havalimanı'nın kaybedeceğimiz yolcuyu kazanmak önceliğimiz. Söz konusu kayıp EBITDA'mızın yüzde 50'si ve bunu karşılayacak potansiyelimiz var. 4-5 havalimanı projesi ve organik büyümeyle bunu yapabiliriz. Ayrıca 2011'den bu yana alt şirketlerimiz TAV'ın işletmediği havalimanlarına yayılmaya başladı ve bu devam edecek."

Kaynak: haberinburada