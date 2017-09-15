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Taytıyla Olay Olan Oğulcan Engin Konuştu: Annem Gereken Cevabı Verdi

TAYTIYLA OLAY OLAN OĞULCAN ENGİN KONUŞTU: ANNEM GEREKEN CEVABI VERDİ

Burning Man festivalinde giydiği taytla olay olan Oğulcan Engin'e, annesi Seda Sayan'dan destek gelmişti. Engin taytıyla ilgili konuştu "Annem gereken cevabı verdi." dedi.

Tarih : 15 Eylül 2017, 11:40
Puan Ver : Taytıyla Olay Olan Oğulcan Engin Konuştu: Annem Gereken Cevabı Verdi(6/10)2

Amerika Nevada Çölü'nde düzenlenen 'Burning Man Festivali'nde tayt giydiği için eleştirilen Oğulcan Engin önceki gün Nişantaşı'ndaydı. Seda Sayan, oğlunun tayt giymesiyle ilgili "Allah herkese senin gibi evlat versin." demişti. Oğulcan da "Annem gereken cevabı verdi." açıklamasında bulundu.

"ANNEM GEREKENİ SÖYLEDİ"

Oğulcan Engin çok konuşulan fotoğrafıyla ilgili sorulara "Konuşmam. Annem gereken cevabı verdi." dedi. Seda Sayan oğluna gelen eleştilerin ardından Instagram sayfasında şu açıklamayı yapmıştı: "Canım oğlum. Allah herkese senin gibi evlat nasip etsin. Büyük Beşiktaşlı adam..."

İşte Oğulcan'ın o görüntüleri;

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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