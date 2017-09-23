TBMM'DE GERGİN ANLAR! MECLİS BAŞKANI, OSMAN BAYDEMİR'İ AZARLADI
Suriye-Irak tezkeresi görüşmeleri sırasında, TBMM Başkanı İsmail Kahraman ile HDP grubu adına konuşan Osman Baydemir arasında gergin anlar yaşandı. Meclis BaşkanI, Baydemir'in konuşmasını yarıda kesip konuşmasındaki sözleri nedeniyle sert sözlerle uyardı.
"BU ÇATI TBMM ÇATISIDIR, KİMSE TÜRKİYE'Yİ BÖLDÜRMEYİ KONUŞAMAZ"
İsmail Kahraman, "Sayın Baydemir, beyanlarınızda baştan aşağı tarafgir ve töhmet altında bulunan beyanlarınız var. Tutanakları inceleteceğiz. Mesela bir tanesini şurada tespit ettim; "AK Parti , MHP şer odaklarıyla yapılan ittifak" burada şer odağı yok. Bu çatı TBMM çatısıdır. Burada Türkiye'yi böldürme istikametinde konuşulamaz." diyerek Baydemir'i azarladı.
BAYDEMİR'İN SÖZLERİ ÜZERİNE BOSTANCI SÖZ ALDI: KÜRT DÜŞMANI PKK'DIR
Baydemir'in "Kürt düşmanlığı" ifadesi üzerine AK Parti adına Naci Bostancı söz aldı. Bostancı, "Bu ülkeden Kürt düşmanı PKK'dır. Sürekli hakları birbirine kışkırtarak kan dökmektedir. PKK'lılar bu sürede en çok kimleri öldürdü, kendisine baş eğmeyen Kürtleri öldürdü. Bir kez olsun bunu kınadınız mı? Sizin sahip çıktığınız Kürtler, size destek veren Kürtlerdir" dedi.
BAYDEMİR'E SÖZ VERMEDİ: ZABITLARI İNCELEYECEĞİM
Bunun üzerine Osman Baydemir, yeniden söz istedi. İsmail Kahraman, zabıtları oturum bitmeden inceleyeceğini ondan sonra karar vereceğini söyledi.
Kaynak: haberinburada
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