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TBMM'de önlemler üst düzeyde! Çatıdaki sistemle kuş uçurtulmuyor

TBMM'DE ÖNLEMLER ÜST DÜZEYDE! ÇATIDAKİ SİSTEMLE KUŞ UÇURTULMUYOR

Güvenlik önlemlerinin artırıldığı TBMM'de çatıya antidrone sistemi konularak izinsiz uçuşların önüne geçildi. Ayrıca plaka ve yüz tanıma sistemleri de devreye girdi.

Tarih : 12 Eylül 2017, 12:50
Puan Ver : Tbmm'de Önlemler Üst Düzeyde! Çatıdaki Sistemle Kuş Uçurtulmuyor(9/10)5

Yeni güvenlik önlemlerinin devreye girdiği TBMM'de binanın çatısına antidrone yerleştirilerek izinsiz uçuşlara izin verilmeyecek. Ayrıca plaka ve yüz tanıma sistemleri ve 360 derece dönebilen kameralarla binada adeta kuş uçurtulmuyor.

ANTİDRONE SİSTEMİ YERLEŞTİRİLDİ

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki yeni güvenlik tedbirleri dikkat çekiyor. TBMM'de güvenlik önlemleri artırılıyor. Bu kapsamda TBMM ana binasının üstüne antidrone sistemi yerleştirildi. Sistemle Meclis üzerindeki izinsiz uçuşlara karşı önlem alınması hedefleniyor. Ayrıca TBMM'ye giren araçlara yönelik önlemler de alınırken, Dikmen kapısına plaka tanıma sistemleri yerleştirildi.

YÜZ TANIMA SİSTEMİ DE EKLENDİ

Yüz tanıma sistemi de konurken ziyaretçiler, TBMM kampüsünde bulunan ve 360 derece dönebilen kameralarla izlenebilecek.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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