Oto Tamircisi Genç Kız, Yerli Otomobil Üretimine Talip Oldu
Moussa Sow'dan Fenerbahçe Mesajı
Toki, Aksaray, Bolu Ve Diyarbakır'a Yeni Sanayi Siteleri Kuruyor
Serdar Aziz'den Igor Tudor'a Olay Gönderme!
Barcelona'nın Yeni Transferinden İlginç Hareket!
Liverpool Nefes Kesen Maçta Manchester City'i 4-3 Mağlup Etti
Cesur Fotoğraflar! İnsanlar İlk Kez Vücutlarındaki Sırları Gösterdi
Vefalı Eşten Yürek Yakan Sözler: Yatalak Kalsaydı, Yine Benim Olsaydı
Inter'in Yıldızından Galatasaray Cevabı!
Fenerbahçeli Giuliano Yeniden Rusya Yolcusu Olacak
Adnan Oktar'ın Kediciği, İç Çamaşırıyla Dans Etti
Erdoğan'dan Milli Sporcuya Sürpriz Ziyaret!
Türk Modacı Odunla Döverek Yeni Kumaş Üretti, Dünya Devleri Peşine Düştü
Arsenal'den Sürpriz Alexis Sanchez Kararı! Transfer Mi Olacak
Milli Kadın Basketbolcu Işıl Alben, Arda Turan'a İthafen Paylaşım Yaptı
Galatasaray, Hagi'nin Takımı Vitorul'u 2-0 Mağlup Etti
Kanal İstanbul'da Proje Detayları Yarın Açıklanacak
Fatih Tekke'ye Geri Dön Çağrısı!
Rus Ekibi Ska Khabarosvk, Antalya Kampı İçin 10 Bin 777 Km Yol Geldi!
Çin'den Beşiktaş'ın Golcüsüne Dev Teklif!

Tecavüzcüsünün Kafasını Kesen Kadın Müebbete Çarptırılmıştı, Yargıtay Kararı Bozdu

TECAVÜZCÜSÜNÜN KAFASINI KESEN KADIN MÜEBBETE ÇARPTIRILMIŞTI, YARGITAY KARARI BOZDU

Isparta'da tecavüzcüsünün kafasını kesip köy meydanına atan genç kadın hakkında verilen müebbet cezası, Yargıtay tarafından bozuldu.

Tarih : 21 Eylül 2017, 16:40
Puan Ver : Tecavüzcüsünün Kafasını Kesen Kadın Müebbete Çarptırılmıştı, Yargıtay Kararı Bozdu(9/10)5

Isparta'nın Yalvaç İlçesi'nde kendisine tecavüz ettiği iddiasıyla öldürdüğü 35 yaşındaki Nurettin Gider'in başını keserek köy meydanına atan Nevin Yıldırım hakkında Yalvaç Ağır Ceza Mahkemesi'nce verilen ömür boyu hapis cezası, Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi tarafından usul yönünden bozuldu. Dosya yerel mahkemeye geri gönderildi.

"YARGILAMA USULEN YANLIŞTIR"

Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi'nde 14 Eylül'de görülen ve Nevin Yıldırım'ın avukatı Derya Demirkılınç'ın da katıldığı karar duruşmasının gerekçeli kararı, bugün taraflara açıklandı. Avukat Derya Demirkılınç, kararla ilgili, "Yargıtay, duruşmada yerel mahkemenin Nevin Yıldırım'ın bu fiili işlerken başkalarının da yardım ettiği yönünde kanaat oluştuğu görüşünü dikkate alarak, 'Böyle bir kanaat oluştu ise bunun delilleriyle değerlendirilmesi gerektiğinden yargılama usulen yanlıştır. Yeniden yargılama yapılarak eksikliklerin giderilmesi gerekmektedir' şeklinde karar verdi. Dava dosyası yeniden Yalvaç'a gelecek ve diğer şüpheliler hakkında açılan dava dosyası ile birleştirilerek yeniden yargılama yapılacak" dedi.

SAVCI CEZAYI AZ BULUP İTİRAZ ETMİŞTİ

Davayı soruşturan dönemin Cumhuriyet Savcısı Osman Çabuk, mahkemenin verdiği ömür boyu hapis cezasını az bularak, cinayetin işleniş şeklinin 'canavarca hisle adam öldürme' şeklinde olduğunu, bu nedenle verilecek cezanın ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası olması gerektiğini belirterek temyiz davası açmıştı. Nevin Yıldırım'ın karar aşamasındaki avukatı Hüseyin Aksoy ise verilen cezanın çok olduğu yönünde itirazda bulunarak temyize başvurmuştu.

SAVCI 47 KİŞİYİ SORGULADI

Nevin Yıldırım'ın 29 Ağustos 2012 tarihinde Nurettin Gider'i kayınpederi, kayınbiraderi ve kendi babası ile birlikte tasarlayarak öldürmüş olabileceği yönünde şüpheler bulunuyordu. Savcılık soruşturma safhasında bu kişileri de sorgulamış ancak delil yetersizliği nedeniyle yargılama yapılamamıştı. Savcı Osman Çabuk, soruşturma safhasında 47 kişinin tanıklığına başvurmuş, bu kişilerin tümü mahkemede dinlenmiş, ancak suça iştirak eden başka biri olabileceği yönünde bir ize rastlanamamıştı.

DAVA 2 YIL SÜRDÜ

Cinayeti en başından beri kendisinin işlediğini belirten Nevin Yıldırım, olay yerinde yapılan tatbikat esnasında da cinayeti tüm ayrıntıları ile savcıya anlattı. 2013 yılında açılan davaya bakan mahkeme, 25 Mart 2015 tarihinde Nevin Yıldırım'ı 'tasarlayarak adam öldürme' suçunu işlediği gerekçesiyle ömür boyu hapis cezasına çarptırdı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Tecavüzcüsünün  Kafasını  Kesen  Kadın  Müebbete  Çarptırılmıştı  Yargıtay  Kararı  Bozdu    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER