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Tekirdağ'da Bir Asker, Birliğin Bahçesinde Ölü Bulundu

TEKİRDAĞ'DA BİR ASKER, BİRLİĞİN BAHÇESİNDE ÖLÜ BULUNDU

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde vatani görevini yapan bir asker, birliğin bahçesinde ölü bulundu. Askerin ölüm nedeni otopsi sonucunda öğrenilecek.

Tarih : 07 Eylül 2017, 19:40
Puan Ver : Tekirdağ'da Bir Asker, Birliğin Bahçesinde Ölü Bulundu(6/10)2

Vatani görevini yapmaya gittiği birlikten cansız bedeni çıktı. Acı olay Tekirdağ'ın Ergene ilçesindeki askeri birlikte yaşandı.

DEVRİYE NÖBETİNDEKİ ASKERLER, CANSIZ BEDENİNİ GÖRDÜ

5. Kolordu Komutanlığı'na bağlı Albay Sait Ertürk Kışlası'nda bulunan 66. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'nda devriye nöbetinde bulunan askerler, piyade er Halil Doğan'ın yerde hareketsiz yatığını görünce durumu komutanlarına ve sağlık ekiplerine bildirdi.

ÖLÜM NEDENİ OTOPSİ SONUCUNDA ORTAYA ÇIKACAK

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Doğan'ın öldüğünü belirledi. Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından, Doğan'ın cenazesi otopsi için Çorlu Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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