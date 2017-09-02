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TEKİRDAĞ'DA FECİ KAZA SONRASI 3 KİŞİ CAN VERDİ


Tekirdağ'da Feci Kaza Sonrası 3 Kişi Can Verdi
Tarih : 02 Eylül 2017, 09:30
Puan Ver : Tekirdağ'da Feci Kaza Sonrası 3 Kişi Can Verdi(8/10)4

Tekirdağ'ın Malkara ilçesi Izgar Mahallesi'nde Sinan Türker yönetimindeki otomobil, Yunanistan'dan aldığı yolcuları İstanbul'a götüren Metin Toköz'ün kullandığı plakalı otobüse arkadan çarptı. Kazada 3 kişi can verdi. 2 kişi yaralandı.

3 KİŞİ OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobildeki 5 kişi bulundukları yerde sıkıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi geldi. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Malkara İtfaiye Ekipler Amirliği Kaza Kırım Ekibi, uzun uğraşlar sonucu araç içinde sıkışan 5 kişiyi çıkardı. Otomobilde bulunan Bekir Çevik (34), Süleyman Türker (51) ile Mustafa Özdel'in (46) olay yerinde yaşamını yitirdiği tespit edildi.

YARALILAR ACİLE KALDIRILDI

Yaralılar sürücü Sinan Türker ile otomobil yolcularından İslam Çevik (40), ambulanslarla Malkara Devlet Hastanesine kaldırıldı. Buradaki ilk müdahalenin ardından durumu ağır olan Türker ve Çevik, Tekirdağ Devlet Hastanesine sevk edildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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