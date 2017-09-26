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Tekne Faciasında Kahreden Detay: Kaptan Sadece Kendi Ailesine Can Yeleği Giydirmiş

TEKNE FACİASINDA KAHREDEN DETAY: KAPTAN SADECE KENDİ AİLESİNE CAN YELEĞİ GİYDİRMİŞ

Kocaeli'ndeki 24 kişinin öldüğü, 14 kişinin kaybolduğu tekne faciasında kahreden detay ortaya çıktı. Kaptan sadece kendi ailesine can yeleği giydirmiş.

Tarih : 26 Eylül 2017, 12:40
Puan Ver : Tekne Faciasında Kahreden Detay: Kaptan Sadece Kendi Ailesine Can Yeleği Giydirmiş(9/10)5

Koceali'nin Kandıra İlçesi Kefken açıklarında göçmenleri taşıyan teknenin batmasının ardından 24 kişinin cesedi bulunurken, kayıp 14 kişiyi arama çalışmalarına devam ediliyor. Faciada teknenin kaptanlığını Suriye uyruklu bir kişinin yaptığı, sadece ailesine can yeleği giydirdiği belirlendi.

24 KİŞİ ÖLDÜ, 40 KİŞİ KURTARILDI

Facia geçen cuma günü, Kandıra Kefken'de 64 mil açıkta meydana geldi. Göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu 40 kişi kurtarılırken, 24 kişi yaşamını yitirdi. Faciadan kurtulan göçmenlerin ifadeleri doğrultusunda kayıp olduğu değerlendirilen 14 kişi daha aranıyor. Helikopter konuşlu bir Sahil Güvenlik korveti ile Sahil Güvenlik botları bölgede arama çalışmalarını sürdürüyor.

GÖÇMENLERİN ÇOĞU IRAK UYRUKLU

Büyük çoğunluğu Irak uyruklu olan göçmenler Kandıra'da bulunan kampa yerleştirilirken, tercümanlar aracılığıyla ifadeleri alındı. Kandıra Cumhuriyet Savcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında göçmenlerin Sakarya Karasu Melenağzı mevkiinde tekneye bindikleri, Romanya'ya doğru gitmek istedikleri sırada teknenin kötü hava şartları nedeniyle battığı belirlendi.

KAPTAN SADECE KENDİ AİLESİNE CAN YELEĞİ GİYDİRMİŞ

Teknenin yolculuk öncesi bakımdan geçirildiği belirlenirken bakımı yapan kişilere ulaşıldı. Suriye uyruklu kaptanın sadece teknede bulunan ailesine can yeleği giydirdiği belirlendi. Suriye uyruklu kaptan da kayıplar arasında bulunurken, soruşturma devam ediyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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