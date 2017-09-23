TEKNİK DİREKTÖR ALPAY ÖZALAN, TAKIMI TAKİP EDEN GAZETECİLER İÇİN ŞERİT ÇEKTİRDİ
Samsunspor Teknik Direktörü Alpay Özalan, takımı takip eden gazetecilere antrenmanda ambargo koydu, çektirdiği şerit içinde fotoğraf çekmelerine müsaade etti.
Samsunspor'un idmanında, belki de daha önce görülmemiş bir olay yaşandı. Ligde alınan başarısız sonuçların ve kupadan elenmenin faturasını basına kesen Alpay Özalan Samsunspor idmanlarını sürekli takip eden basın mensuplarına yasak koydu.
KARAR YÖNETİMİN DEĞİL HOCANIN
Nuri Asan Tesislerine gelen gazeteciler kendileri için belirlenen çalışma bölümüne alınmadı. Teknik Direktör Özalan'ın talimatıyla gazeteciler sahanın en ücra köşesinde şeritlerle çevrilen alanda çalışmalarını yürüttü.
Konu ile açıklama yapan Başkan Erkurt Tutu yönetim olarak böyle bir karar alınmadığı ve bu uygulamanın hocanın kararı olduğunu dile getirdi.
"HAKKIMDA YALAN HABER YAPILIYOR"
Tutu, daha sonra gazetecilere hoca ile görüşeceğini ve konuyu 1-2 gün içinde çözeceğini belirterek birlik beraberliğin bozulmamasını istedi. Kulübün basın medya sorumlusu ile basın mensuplarına haber gönderen Özalan'ın bu kararı, 'Hakkında yalan haber yapıldığı için böyle bir karar aldığını' söylediği belirtildi.
Kaynak: haberinburada
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