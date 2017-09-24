Spor Toto Süper Lig'in 6. hafta karşılaşmasında Kardemir Karabükspor sahasında, ligin yeni ekibi Evkur Yeni Malatyaspor'a 4-2 mağlup oldu.

Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadı'nda oynanan karşılaşmada ilk gol 15. dakikada konuk ekibin tecrebeli savunma oyuncusu Yalçın Ayhan'dan geldi. 39. dakikada Yeni Malatyaspor'da bu kez Adem Büyük sahneye çıkarken, takımını deplasmanda 2-0 öne geçirdi. 45. dakikada bu kez Eren Tozlu fileleri havalandırdı ve ilk yarı konuk ekibin 3-0 üstünlüğü ile sona erdi.

KARABÜK UMUTLANDI AMA BAOUTAIB MAÇI BİTİRDİ

İkinci yarıda farkı azaltmak için ataklarını sıklaştıran ev sahibi Karabükspor 56. dakikada Yatabare'nin penaltıdan attığı golle farkı ikiye indirdi: 1-3. 84. dakikada Torje ile bir gol daha bulan Karabükspor beraberlikle için umutlansa da 89. dakikada Boutaib'in golü maçın skorunu ilan etti.

Ertuğrul Sağlam'ın istifası nedeniyle sahaya yardımcı antrenör yönetiminde çıkan ligin yeni ekibi Yeni Malatyaspor sezonun ikinci galibiyetine imza atarken puanını 7'ye yükseltti. Kardemir Karabükspor ise bu yenilginin ardından 5 puanda kaldı.

Kaynak: haberinburada