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TEKNOLOJİ GELDİ, SU GELMEDİ! MAKİNELERİNİ TAŞIMA SUYLA ÇALIŞTIRIYORLAR


Teknoloji geldi, su gelmedi! Makinelerini taşıma suyla çalıştırıyorlar
Tarih : 17 Eylül 2017, 18:10
Puan Ver : Teknoloji Geldi, Su Gelmedi! Makinelerini Taşıma Suyla Çalıştırıyorlar(10/10)6

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesine bağlı Darbi mezrasında ikamet eden kadınlar, şebeke suyu olmadığı için çamaşır makinelerini taşıma suyla çalıştırıyor. Kadınlar, evlerinin önüne kazılan kuyudan temin ettikleri suyu deterjan bölümünden ekleyerek makineyi çalıştırıyor.

DETERJAN BÖLÜMÜNDEN SU EKLİYOR

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesi Alatosun beldesi Darbi mezrasında yaşayan kadınlar yaklaşık 2 yıldır şebeke suları olmadığı için zor günler geçiriyor. Evlerinin önüne kazdıkları kuyulardan akan suyla ihtiyaçlarını karşılayan kadınlar, çamaşır makinelerini çalıştırmak için çile çekiyor. Kuyudan temin ettikleri suyu deterjan bölümünden çamaşır makinesine ekleyen kadınlar, elektrik çarpma riskini de göz önüne alarak, çamaşırlarını yıkıyor.

"BAZEN ELEKTRİK ÇARPIYOR"

Çamaşır makinalarını 2 yıldan beridir böyle çalıştırdıklarını belirten Muazzez Yamacu, "O kadar zorluklar çektik ki bunu yapmak aklımıza geldi. Artık bütün köy böyle yapıyor. Birkaç kere bozuldu makine, bazen elektrik de çarpıyor. Çamaşır bitene kadar başında bekliyoruz. Kışın sular buz tuttuğu zaman daha çok zorluk çekiyoruz. Dereden su getiriyoruz. Su olmadığı için bu zorluğu çekiyoruz. Köyümüze su gelmesini istiyoruz. Her şey su ile oluyor. Hayvanlar için de su taşıyoruz bazen" dedi.

"İÇTİĞİMİZ SULAR SAĞLIKLI MI DEĞİL Mİ BİLMİYORUZ"

Rından Yamacu da şebeke suyu olmadığı için suyu mecburen elle doldurduklarını ifade ederek, "Suyu deterjan konuşan kısma dolduruyoruz. Daha önce şebeke suyumuz vardı. Şimdi yok. Artık su mu yok, yetersiz mi bilmiyoruz. Tüm köyün geneli böyle. İçme suyunu kuyulardan temin ediyoruz. İçtiğimiz sular sağlık mı değil mi bilmiyoruz" diye konuştu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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