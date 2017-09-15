Tekstilin lideri konumundaki İstanbul Osmanbey'de dükkanlar birer birer boşalıyor. Bir zamanlar boş dükkan bulmanın zor olduğu bölgede, şimdi her iki dükkandan biri boş.

Bir zamanlar boş dükkan bulmanın imkansız olduğu Osmanbey bugünlerde kiralık ilanlarından geçilmiyor. Tekstil sektörünün kalbinin attığı bölgelerden biri olan semtte özellikle arka sokaklarda iki dükkandan biri boş ve kiralık. Üstelik kiraya çıkarın yerlere müşteri bulmakta zorlanılıyor. Sokakların ıssızlaştığı bölge, çok yüksek hava paralarının konuşulduğu bundan birkaç yıl önceki parlak dönemlerini arıyor.

50 DÜKKAN BOŞ

Dünya gazetesinden Özlem Ermiş Beyhan'ın haberine göre, Osmanbey'deki sıkıntı son 1 yılda giderek derinleşti. Sokaklarında en az 50 dükkan boş ve kiralamalarda büyük bir yavaşlık gözleniyor. Kalan esnafın da keyfi pek yerinde değil. İhracaattaki kayıp resmi rakamlara da yansımış durumda. Bavul ticareti hariç, 2014 yılında 346 milyon dolar olan ihracat, 2015'te 320 milyon dolara geriledi, 2016 yılında ise 307 milyon dolara kadar düştü. Durum arka sokaklara indikçe daha da yoğunlaşıyor.

Kalan tekstilciler durumu şöyle özetliyor: "Rusya ile işler zaten kesat. Afrika ülkelerini büyük ölçüde Çin'e kaptırdık. Ortadoğulu ise gezmeye geliyor, ticarete değil. Bekliyoruz ama neyi beklediğimizi biz de bilmiyoruz."

GİDENLERİN YENİ ADRESİ MERTER

Peki dükkanı kapatanlar ne yaptı? Burada bir dönüşümün de etkisi gözleniyor. Osmanbey'deki işini kapatanların ağırlıklı olarak günlük, fiyat avantajına sahip ürünler üretenler olduğu belirtiliyor. Bu üreticilerin belirli bir bölümünün ise Merter bölgesine taşındığı belirtiliyor. Bu durum Merter'de bir yoğunluk yaşanmasına, çok sayıda yeni dükkan açılmasına neden oldu. Merkezini Merter'e taşıyan firmalardan biri olan Migiboy'un sahibi Vehbi Canpolat dönüşümün aslında bir fırsat olduğunu vurguladı:

"Osmanbey'de bir kan değişimi şart. Bir zamanlar Osmanbey katma değerli üretimin merkeziydi. Daha sonra uygun fiyatlı ürünler de burada satılır oldu. Şimdi bir dönüşüm yaşanıyor. Bölge için abiye ve kaliteli tesettür giyim büyük fırsat vadediyor. Katmadeğerli bu ürünlere odaklanıp burada kendini gösterebilenler, Osmanbey'i yeniden canlandıracaktır."

ESNAF JEOPOLİTİK KRİZLERE BAĞLIYOR

Esnafın büyük bölümü ise sıkıntıyı komşu ülkelerle içine girilen sorunlu döneme ve jeopolitik gelişmelere bağlıyor. Hızla para kazanmış birinci neslin sektörde ve bölgede yaşanan değişimlere ayak uydurmakta zorlandığı, böyle bir vizyonu olanların da yeterli finansmana sahip olmadığı vurgulanıyor. Özellikle arka sokaklarındaki ıssızlık, kiralık dükkanların verdiği negatif hava Osmanbey için zor günlerin bir süre daha devam edeceğini gösteriyor. Bu süreyi kısaltmak için Osmanbey Tekstilci İş adamları Derneği de (OTİAD) çeşitli faaliyetler yürütüyor. Düzenlenen Abiye ve Gelinlik Fuarı bu yolda atılan bir adım.

"RUSLAR VE ORTADOĞULULAR MAL ALMAYA GELMİYOR"

Osmanbey Tekstilci İş adamları Derneği (OTİAD) Başkanı İlker Karataş, "Evet sıkıntı var ama artık ne Ruslar ne Ortadoğulular Osmanbey'e mal almaya gelmiyor denecek kadar değil" dedi.

Karataş bir zamanlar el altından sahip değiştiren, hava parası istenen, hiç kiralık ilanı görülmeyen Osmanbey'de ilanların çokluğunu doğruladı ve şöyle bir analiz yaptı:

"Kötüye doğru gidişte bu yılın başından beri bir duraklama var. Temennimiz ekonomide büyüme oranlarındaki artışın sürdürülebilir olması. Bu büyüme sürekli hale gelirse sıkıntılar ortadan kalkacaktır. Kriz uzun sürünce, özellikle KOBİ'ler için finansman sorunları başlıyor. Sadece Osmanbey'de değil tüm Türkiye'de KOBİ'lerin en önemli sıkıntısı finansmanın yönetiminde yaşanıyor. Üretmeyi çok iyi biliyoruz ama finansman yönetimine gelince işler değişiyor. Nakit yönetimini iyi yapamazsanız krizler uzun sürdüğünde varlık içinde bile olsanız batarsınız. Biz bunu maalesef çok gördük."

"FİYATLAR GERİLİYOR"

Osmanbey'de dükkanların boşalması kiraların gerilemesine yol açtı. "Piyasa durgun" diyen bir emlakçı bölgede devirlerin ağırlıkla turizm alanında yapıldığını anlattı. Madalyon Sokak, Kodaman Sokak ve Hacı Mansur Sokak'ta çok sayıda binada kiralık ve satılık ilanları dikkat çekiyor. Bölgede çalışan bir emlakçı "Eğer birkaç katlı ve satılık bir dükkansa alıp butik otele çevirmek isteyenler ilgileniyor. Onun dışında pek hareket yok" dedi.

Gücü olan teksilcilerin kiralardaki düşüşten yararlanıp ana caddelere geçtiğini söyleyen bir başka emlakçı ise, "3 bin dolara kiraya verdiğimiz dükkana 1000 dolar istiyoruz, arayan yok. Tekstil alanında kullanmak için arayan tek bir kişi yok. Dükkan uygunsa rezidans yapmak için ilgileniyorlar. İş yeri olarak 3 aydır tek bir kişi bile sormadı. Bu bölge bitik" dedi.

Kaynak: haberinburada