TELABYAD'DAKİ ABD BAYRAKLARI VE PYD/YPG FLAMALARI KALDIRILDI
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin karşısında, PKK'nın kolu olan PYD denetimindeki Suriye'nin Telabyad kentinde asılan ABD bayrakları ile PYD/YPG flamaları kaldırıldı.
Şanlıurfa'nın Akçakale İlçesi'nin karşısında, terör örgütü PKK'nın bu ülkedeki kolu olan PYD denetimindeki Suriye'nin Telabyad kentindeki ABD bayrakları ile PYD/YPG flamaları kaldırıldı.
4 AY ÖNCE YENİDEN ASILMIŞTI
Akçakale'nin karşısında bulunan PYD denetimindeki Telabyad'ın yüksek yerlerine, ABD bayrakları ile PYD ve örgütün silahlı kanadı YPG flamaları asılmıştı. Akçakale'nin Hürriyet Mahallesi'nden de görülen, hava şartları nedeniyle tahrip olan bayrak ve flamalar 4 ay önce yenilenmişti.
FLAMALAR BU SABAH İNDİRİLDİ, NEDENİ BİLİNMİYOR
Telabyad ilçe merkezindeki PYD flaması ile gümrük binasında asılı olan ABD bayrağı ve PYD flamasının bu sabah yerinde olmadığı görüldü. Bayrak ve flamaların neden ve kim tarafından indirildiği bilinmiyor.
Kaynak: haberinburada
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