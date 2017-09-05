TELEFON SİPARİŞ ETTİ, OYUNCAK BATARYA GELDİ
Malatya'da bir vatandaş, televizyondan gördüğü cep telefonunu sipariş etti, ancak kısa süre sonra gelen kargodan oyuncak batarya çıkınca hayatının şokunu yaşadı.
Malatya'da esnaflık yapan Ömer Fişenkci, özel bir TV kanalında telefon reklamı gördü. Son teknoloji olarak satışa çıkarılan lüks akıllı telefonu almak isteyen Fişenkci, telefona sarıldı ve fiyatı oldukça cazip olan telefondan 1 adet sipariş verdi. Kısa süre sonra kargoyla gelen siparişini ücretini ödeyerek alan Ömer Fişenkci, kutuyu açtığında ise hayatının şokunu yaşadı. Kutuda sipariş ettiği telefon yerine oyuncak bir batarya ve bir şarj cihazı gören Fişenkci, yetkililerden bu tür reklamların yasaklanmasını istedi.
TÜKETİCİ MAHKEMESİNE BAŞVURACAK
Tüketici Mahkemesine başvuracağını da belirten Fişenkci, "Vatandaş olarak bizler TV kanallarından sipariş vermeyecek miyiz? Ben mağdur oldum başkası olmasın" diyerek bu tür reklamların yasaklanmasını istedi.
Kaynak: haberinburada
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