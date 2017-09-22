TEM'DE KORKU DOLU ANLAR! YOLCU OTOBÜSÜ ALEV ALEV YANDI
TEM Otoyolu'nda bir yolcu otobüsü henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı alev alev yandı.
TEM Otoyolu'nda hareket halindeki yolcu otobüsü alev alev yandı. Dumanları gören şoför aracı sağa çekerek otobüsten indi.
HAREKET HALİNDEYKEN DUMANLAR ÇIKMAYA BAŞLADI
TEM Otoyolu, Büyükçekmece, Hadımköy mevkiinde meydana gelen olay iddialara göre şöyle gerçekleşti. Sabah saat 07.30 sıralarında İstanbul istikametine seyir halinde olan bir yolcu otobüsünden dumanlar çıkmaya başladı. Dumanların yükseldiğini gören şoför, otobüsü sağa çekerek aracından indi.
VATANDAŞLAR HEMEN TELEFONA SARILDI
Şoförün aracından inmesiyle otobüs alev alev yanmaya başladı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler yanmakta olan otobüsü söndürmek için çalışma başlattı. İtfaiyenin müdahalesi sonrasında yangın kontrol altına alındı.
Otobüste meydana gelen yangın nedeniyle TEM Otoyolu İstanbul istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Bölgedeki trafik yoğunluğu sürüyor.
Kaynak: haberinburada
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