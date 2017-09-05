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TEM'DE OTOMOBİL ALEV ALEV YANDI, TRAFİK DURDU


TEM'de Otomobil Alev Alev Yandı, Trafik Durdu
Tarih : 05 Eylül 2017, 14:20
Puan Ver : Tem'de Otomobil Alev Alev Yandı, Trafik Durdu(8/10)4

TEM Otoyolu Kavacık mevkiinde bir araçta yangın çıktı. Yangında araç alev alev yanarken, trafik tamamen durdu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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