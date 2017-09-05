TEM'DE OTOMOBİL ALEV ALEV YANDI, TRAFİK DURDU
TEM Otoyolu Kavacık mevkiinde bir araçta yangın çıktı. Yangında araç alev alev yanarken, trafik tamamen durdu.
Kaynak: haberinburada
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