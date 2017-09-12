TEM'DEKİ ASKERİ ARAÇ HAREKETLİLİĞİ, SÜRÜCÜLERİ ŞAŞIRTTI
Onlarca araçlık askeri konvoy, TEM Otoyolu'nda Edirne istikametinden Ankara yönüne ilerledi. Konvoyun nereye gittiği yönünde bilgi verilmedi.
SÜRÜCÜLER MERAKLA İZLEDİ
Konvoyun ilerleyişi, sürücüler tarafından merakla izlendi. Sürücülerden bazıları cep telefonlarıyla askeri araçların geçişini görüntüledi.
Kaynak: haberinburada
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