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TEM'DEKİ ASKERİ ARAÇ HAREKETLİLİĞİ, SÜRÜCÜLERİ ŞAŞIRTTI


TEM'deki Askeri Araç Hareketliliği, Sürücüleri Şaşırttı
Tarih : 12 Eylül 2017, 16:50
Puan Ver : Tem'deki Askeri Araç Hareketliliği, Sürücüleri Şaşırttı(9/10)5

Onlarca araçlık askeri konvoy, TEM Otoyolu'nda Edirne istikametinden Ankara yönüne ilerledi. Konvoyun nereye gittiği yönünde bilgi verilmedi.

SÜRÜCÜLER MERAKLA İZLEDİ

Konvoyun ilerleyişi, sürücüler tarafından merakla izlendi. Sürücülerden bazıları cep telefonlarıyla askeri araçların geçişini görüntüledi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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