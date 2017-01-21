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TENDÜREK DAĞI'NA OPERASYON BAŞLATILDI!


TENDÜREK DAĞI'NA OPERASYON BAŞLATILDI!
Tarih : 21 Ocak 2017, 20:40
Puan Ver : Tendürek Dağı'na Operasyon Başlatıldı!(7/10)5


Doğubayazıt 1. Mekanize Piyade Tugayından kalkan çok sayıda helikopter, Tendürek Dağı bölgesine gitti. Çok sayıda askerle yapılan kapsamlı operasyonda helikopterler de havadan destek veriyor.



LİCE, KULP, SİLVAN VE HAZRO



Lice, Kulp, Silvan ve Hazro ilçeleri kırsalında faaliyet yürüten PKK'lı teröristlerin etkisiz hale getirilmesi, teröristlerce kullanıldığı değerlendirilen sığınak, barınak, depo alanlarının tahrip edilmesi amacıyla 18 Ocak'ta başlatılan "Bayrak-38 Şehit Uzman Jandarma Çavuş Muhammed Said Çelik Operasyonu" başarıyla tamamlandı.



 








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